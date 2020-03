Miguel es vecino del conocido municipio gaditano de Barbate y vive de primera mano el caos que desde la noche del viernes se vive en pueblos limítrofes como Zahara de los Atunes, Vejer de la Frontera, Chiclana o Tarifa ante la llegada de turistas madrileños tras el comunicado del estado de alerta que retransmitió en la tarde de ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Se creen que estamos de vacaciones y no toman ninguna de las medidas preventivas que los vecinos de estos pueblos costeros estaban llevando a cabo", critica.

Miguel destaca a Público cómo en la noche del viernes pudo presenciar las barricadas que se montaron en las dos entradas de Tarifa, con el fin de obligar a los madrileños y turistas foráneos a abandonar el municipio antes de que se convierta en otro de los pueblos sitiados por la propagación del coronavirus.

Las ruedas de neumáticos en playas ardiendo junto a coches de los foráneos muestran el absoluto rechazo de los residentes de la costa de Cádiz ante la llegada de población madrileña que no contempla la "posibilidad de un contagio masivo".

El aluvión de visitantes a estos municipios comenzó la noche del lunes cuando se decretó el cierre de los colegios en Madrid, notando un incremento de la afluencia de vecinos de la capital de España. Conchi es vecina de Tarifa y dueña de una pequeña tienda de ultramarinos. "Han venido a pasear por la playa, a comer en chiringuitos y no lo vamos a consentir", asegura. Las asociaciones de hosteleros y comerciantes de Zahara de los Atunes y Tarifa ya han acordado, tras la consolidación de este aluvión, que se precinten las playas más comunes y se cierren los bares y chiringuitos en primera línea de playa con el objetivo de que este colectivo "comprenda que no estamos en una situación de vacaciones y no van a venir a infectarnos con su inconsciencia".

"Es muy irritante que una vecina tenga asma crónico y tenga que estar en la cola con gente en bañador"

El rechazo a estos grupos de madrileños también se ha palpado en establecimientos de comida como supermercados. "Es muy irritante que una vecina tenga asma crónico y tenga que estar en la cola con gente en bañador que se cree que ha venido aquí unos días de vacaciones. Ha sido tan tensa la situación que casi ha llegado a las manos con empujones e insultos bastantes fuertes", apunta Miguel.

Desde la pasada semana, en la provincia de Cádiz ya se han registrado 22 casos, según ha detallado la Consejería de Salud y Familias del gobierno andaluz, siendo la tercera provincia de la comunidad más afectada, aunque, hasta el momento no se han registrado casos en los pueblos de la costa gaditana mencionados anteriormente.

Los vándalos que prendieron fuego en la entrada de Tarifa por la calle Batalla del Salado fueron identificados por la Policía Local, ante la situación de caos que crearon ante los vecinos y espectadores de estas acciones en una calle muy concurrida. La Guardia Civil y bomberos del parque de la localidad pudieron retirar a media noche los objetos calcinados en medio de la carretera.

Por último, Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, reconoció en rueda de prensa este viernes que "los servicios de urgencias andaluces atenderán a los vecinos madrileños que han llegado hasta Andalucía de forma inconsciente. Solo les pido que entiendan que no son vacaciones, hay que quedarse en casa y que solo salgan a la calle cuando sea estrictamente necesario".