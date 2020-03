Tras la progresiva disminución del número de infectados y fallecidos diarios en China, el Gobierno del país ha abierto la puertas de las donaciones de material médico a Europa y el envío de expertos a Italia, principal foco europeo de la pandemia, para compartir y ayudar con su experiencia acumulada en esta crisis.

China ha informado este jueves a través de su embajada en Madrid que ha enviado un lote de suministros médicos a Europa que incluye 1,8 millones de mascarillas y 100.000 test para realizar la prueba del COVID-19.

La embajada China en Madrid lo ha confirmado en su cuenta de Twitter, en la que afirma que el lote llegó a Bélgica y que en estos días "va de camino" de Italia y España, entre otros países.

Por su parte, Italia ha recibido un avión de China cargado con 30 toneladas de material médico y un equipo de nueve expertos que contribuirán a luchar contra el coronavirus, que ya ha contagiado a 15.113 personas y causado la muerte a 1.016 en el país.

Los respiradores mecánicos, ventiladores, electrocardiogramas y las decenas de miles de mascarillas serán distribuidas entre el Gobierno italiano y los voluntarios que asisten en la crisis, informó Cruz Roja Italiana.

Además llegaron al país, nueve expertos, seis hombres y tres mujeres, capitaneados por el vicepresidente de la Cruz Roja China, Yang Huichuan, y por el "ilustre" profesor de reanimación cardiopulmonar, Liang Zongan. Entre los expertos había reanimadores, pediatras y enfermeros que han gestionado la emergencia en China.

El presidente de Cruz Roja Italiana, Francesco Rocca, destacó la importancia de "constituir una red" ante esta situación y celebró que "gracias a la generosa donación china se podrá dar una primera ayuda a los hospitales y operadores sanitarios, en grandes apuros".

Asimismo, el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, agradeció en sus redes sociales a China: "No estamos solos", aseguró. "Esto es lo que llamamos solidaridad y estoy seguro de que llegará más. No estamos solos. Hay personas en el mundo que quieren ayudar a Italia", afirmó Di Maio, avanzando la voluntad de otros países, que no citó, de contribuir a paliar la emergencia.