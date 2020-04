Pese a que ya no hay mercadillos, cada uno habla de la feria según le va en ella. Hay quien prefiere quedarse con la excepción y resaltar el prejuicio de que en España sigue cundiendo la picaresca. Otros, sensatos y juiciosos, dejan claro que no solo ellos han cumplido las medidas adoptadas durante el estado de alarma, sino también sus vecinos. Habría que distinguir entre grandes ciudades y pequeñas localidades, entre zonas urbanas y rurales, entre áreas más y menos afectadas. Pero, en general, sociólogos, antropólogos y psicólogos consideran que los españoles hemos sido responsables hasta ahora y que, tras el permiso de salir a la calle con niños que entra en vigor este lunes, también lo seguiremos siendo. Si la salud es lo que importa, la de sus hijos, más.

"Los padres van a ser muy prudentes y, aunque los niños tenderán a relacionarse de una forma natural, porque no son precavidos, sus progenitores se encargarán de tomar medidas", cree el sociólogo Fernando Vidal. "Es más, la propia protección y la prudencia frente al otro se convertirán en actos de respeto y buen comportamiento, de modo que el incumplimiento de las reglas —como el aumento de la distancia y el espacio personal— será en el futuro una señal no sólo de temeridad, sino también de mala educación", añade el director del Instituto de Familia de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).

Los menores de catorce podrán salir a pasear con sus padres una hora al día hasta un kilómetro de su casa.

Esa responsabilidad se manifestó, según el antropólogo Diego Albarracín, en la respuesta de la sociedad al anuncio del Gobierno de que los menores de catorce años podrían acompañar a sus padres al supermercado o a las farmacias. "Los propios padres advirtieron de que eran sitios de riesgo, lo que apunta a que, salvo excepciones, en el futuro seguirán obrando con sensatez". Este mediador social y psicólogo general sanitario y mediador social estima que es importante transmitir un mensaje de confianza respecto a los niños, que según él habían sido vistos como principales transmisores del coronavirus, y a sus tutores.

"Hasta ahora han sido responsables y no debemos caer en una suerte de criminalización de unas conductas que, en realidad, no son reprensibles", añade el profesor del departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Antropólogo social, psicólogo general sanitario y mediador social. "De hecho, aunque estaba permitido, no hemos visto los supermercados repletos de adolescentes. En general, más allá de algún casos puntual, la sociedad ha cumplido con las medidas del estado de alarma".

Una mujer con su hijo. Los niños podrán pasear, pero no jugar en los parques infantiles. / EFE

Sergi Valera Pertegas se sacude el sambenito de la picaresca como rasgo de los españoles y aclara que los ciudadanos son más responsables de lo que los políticos creen. El porcentaje de los que se saltan las normas es bajo, según el profesor del departamento de Psicología Social de la Universitat de Barcelona, quien cita como comportamiento poco ejemplar el del alcalde de Badalona. Álex Pastor (PSC) conducía supuestamente ebrio cuando los mossos intentaron efectuarle un control de alcoholemia, aunque él se negó y llegó a agredirlos, porque presuntamente no sabían con quién estaban hablando.

"Más allá de situaciones aisladas como esta, si se explica el problema en términos claros, aunque sean crudos, la ciudadanía lo entiende", añade este experto en psicología ambiental, identidad e inseguridad. ¿Nos desmadraremos cuando se suavice el confinamiento?, se pregunta el profesor de la UB. "No, la mayoría actuará juiciosamente, pese a su anhelo de volver a la vida normal". Cada uno buscará sus vías para lograrlo, aunque Valera matiza que las salidas dependerán de la percepción del riesgo, más que de la picaresca o la imprudencia. "A veces no responden a criterios de responsabilidad individual, sino a las necesidades prioritarias de las personas con quienes convives: niños, discapacitados o afectados por trastornos mentales".

La gente va a ser razonable, insiste una antropóloga que prefiere omitir su nombre. "Se ha jugado demasiado con la idea de responsabilidad colectiva, uno de los mensajes que más ha calado en la ciudadanía. Ser solidario es ser responsable, porque cuando uno se protege también está cuidando a los demás. Eso provocará que durante un tiempo no vayamos alegremente por la vida", cree esta profesora universitaria, quien había respondido con una pregunta a la primera cuestión planteada. ¿Qué es ser responsable? "Defínelo y luego te contesto. ¿Acaso quiere decir acatar cada día una norma diferente?".

Los niños podrán pasear desde el domingo junto a un adulto, pero no jugar en los parques . / AGENCIAS

La antropóloga critica algunas normas dictadas por el Gobierno por confusas o incongruentes. "Yo leo artículos y estudios que señalan que no hay tantos niños asintomáticos cuando nos habían dicho que eran vectores de contagio, lo que motivó que se les encerrase en casa durante un mes. Eso no es normal, pero tampoco llevarlos a un espacio cerrado como un supermercado". Por ello, afirma que se adaptará a las medidas del Gobierno cuando le parezcan razonables, pero también hará caso a las investigaciones que publiquen organismos serios.

"La ciudadanía ha mostrado conciencia cívica y su apoyo al Ejecutivo, pero tenemos límites y yo seguiré las normas hasta que mi salud mental me lo permita. Hay que tener conciencia crítica, contrastar los datos y exigir indicaciones razonables sustentadas en una base científica", añade esta socióloga especializada en antropología de las políticas sociales y culturales. "¿Qué problema habría en dar un "paseíto", como hacen en otros países, de uno en uno? Yo eso lo veo sensato, porque si ser responsable es volverse loca encerrada en un apartamento con varias hijas, me plantearía qué es la responsabilidad, como te preguntaba al principio".

Un niño va con su madre a la compra. Este domingo podrán pasear, pero no ir al parque. / DAVID AGUILAR (EFE)

La profesora universitaria explica que el concepto es poco complejo: blanco o negro. Dependería, según ella, de las condiciones personales de cada uno, del estado de salud, del trabajo y del carácter de sus hijos. "A veces, salir a la calle sería una acción responsable, porque así evitaríamos deprimirnos o recurrir a los tranquilizantes. Los ciudadanos tenemos cabeza y no todos somos unos pícaros ni unos jetas. Sin embargo, parece que toda la carga recae sobre el individuo, cuando el Estado también debería ser solidario conmigo, con mis circunstancias y con mi salud. Y, de paso, ofrecernos un panorama de futuro". Transparente, pero optimista; objetivo, mas esperanzador. O sea, respuestas.