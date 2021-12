Aquí puedes leer la carta completa

Yo, Carolina Redondo Marín, como responsable de enfermería del Centro de Salud San Blas de Parla y tras los casi dos años vividos como enfermera de primera línea, ante los acontecimientos venideros con motivo de esta nueva variante, tiene el deber de comunicar e informar a instancias superiores y a quien corresponda ser elevado este escrito de lo siguiente: El colectivo de enfermería, al igual que seguro el resto de los colectivos sanitarios, llevamos muy próximo a dos años con una ingente presión asistencial, motivada por la suma de pacientes crónicos, domicilios, pacientes respiratorios y un sin fin que asisten al centro,sumados a aquellos que vienen por motivo de realización de pruebas PCR/Antígenos y vacunas lo que conlleva una planificación de citas de varios meses, que posteriormente ha de ser modificada de forma distinta, ante las instrucciones recibidas por parte de la Dirección

sistencial, con el consiguiente trabajo baldío y llamadas a pacientes para deshacer lo ya hecho y que no entienden, ni los motivos, ni la nueva situación, para volver nuevamente a ser planificado y ejecutado de forma distinta y si bien es algo que en cierta forma comprendemos y asumimos, por los distintos escenarios que son modificados continuamente y a los que tenemos que adaptarnos con numerosos cambios, deberían de saber que se generan gran cantidad de conflictos telefónicos con los usuarios de los Centros de Atención Primaria, ya que se cita a las personas para posteriormente ser descitadas o modificarles las citas a fechas posteriores, lo que produce que asistan al Centro de Salud de "urgencia" para ser atendidos lo antes posible, añadiendo más retraso a los que están citados y engrosando la cola ya existente y sumada a la de vacunas, trámites administrativos, pruebas y etc llegando a esperar, una o dos horas más para ser atendidos.



Es muy difícil dar un servicio a la población con un mínimo de calidad, así como promoción de la salud y prevención de la enfermedad que es una de nuestras funciones principales y hacer que confíen en sus sanitarios cuando hay un continuo conflicto por parte de esos usuarios por el mal servicio recibido y donde gran parte del tiempo de esa consulta se gasta en tratar de hacer que el paciente entienda las distintas situaciones que se plantean y que no es entendida por muchos que abandonan la consulta, increpando e incluso amenazando y agrediendo a aquel que le ha atendido. Es muy difícil hacer entender a estos pacientes que hacemos todo lo posible con los recursos con los que disponemos y teniendo a diario jornadas maratonianas para terminar exhaustos, sabiendo que al día siguiente va a ocurrir lo mismo y así, día tras día, semana tras semana y mes tras mes. Si esto no fuese suficiente, ante la usencia de médicos sin cubrir, requieren a la enfermería incrementar sus responsabilidades y competencias, añadiendo aún más carga de la que ya soportamos haciendo que el ambiente laboral entre compañeros se vaya lentamente deteriorando por los continuos cambios de planificación y ajustes que se van dando a lo largo de los días, convirtiéndose en fricciones entre unos y otros por el cansancio, falta de paciencia y falta de colaboración entre compañeros, porque están lo suficientemente saturados como para poder ayudar al que solicita de esta por no haber recursos humanos suficientes a consecuencia de las bajas y ausencia de suplentes. En mi opinión, siendo esta refrendada por la gran parte de las compañeras y compañeros con los que hablo, tanto de mi centro de trabajo como de otros centros, estamos psicológicamente agotados y desmotivados, mezclado con un sentimiento total de abandono y de ausencia de respaldo por parte de los ocupan los puestos organizativos en la parte superior de la pirámide jerárquica, ya que en su mano se encuentra la posibilidad de compensar para motivar de alguna forma, el arduo trabajo que se lleva realizando por las enfermeras y enfermeros, próximo ya a dos años y que en algunos casos deberían estar de baja por diversos motivos o cuidando de sus familiares, pero su celo profesional hace que vayan estoicamente todos los días a su puesto de trabajo para dar la cara y ponerse nuevamente en primera línea de batalla y así enfrentarse una vez más a esta nueva plaga velando por la salud de aquella ciudadanía, que ha linchado a esos sanitarios de Málaga y del Hospital Severo Ochoa, por la información vertida por los medios de comunicación, en el que parece que el único derecho que tienen es salir de trabajar y meterse en casa sin celebraciones, ni hobbies, para no infectarse y cuidar de aquellos que sí tienen derecho a divertirse. Dicho esto, seguramente no han pensado en lo anteriormente mencionado, ya que se solicita al colectivo de enfermería nuevamente un esfuerzo extra añadido a la saturación ofreciendo 15€ a aquellas enfermeras/os que doblen, igualando así la cantidad que cobra una babysitter por estar en el sofá de casa viendo la tele al cuidando de un menor.



Se está pidiendo al colectivo de enfermería, velar por la salud de unos usuarios sin permitirse el lujo de un fallo o equivocación a consecuencia del cansancio y el estrés, en el que la única responsable que se va a encontrar sola o solo delante de un tribunal por una segura negligencia va a ser la enfermera que cometa ese error sin importar la ingente carga asistencial que pese sobre sus hombros.



Se sobradamente, que este escrito no va a servir para cambiar nada de las condiciones laborales, para que de esa forma sea más atractivo trabajar en la Comunidad de Madrid, consiguiendo que haya menos fugas de enfermeras a otras Comunidades Autónomas con mejores condiciones y tener una bolsa nutrida para cubrir las distintas necesidades que van surgiendo y que tampoco va a remover ninguna conciencia de los que tienen la capacidad de cambiar esto, pero no se preocupen por eso, que ya estamos el colectivo de enfermería nuevamente ahí en primera línea para que luego otros se puedan dar palmaditas por los buenos resultados obtenidos olvidando nuevamente a los que han dado la cara y han cargado el peso de la Salud, nuevamente sobre sus hombros.



Para finalizar, quiero dejar claro, que la única intención de este escrito, es que se conozca en caso de que no se sepa ya, el hartazgo, cansancio, agobio y tristeza, que siente la enfermería y lo difícil que es trabajar con esta carga asistencial y con tantas ausencias que no pueden ser cubiertas por falta de personal y sin un mínimo de reconocimiento a este gran esfuerzo que se realiza por parte de este colectivo a lo largo de los últimos años.