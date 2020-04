El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido este sábado los datos sanitarios publicados sobre la pandemia del coronavirus y ha recalcado que se están computando "todos" los muertos a causa de la enfermedad

Al término de la reunión diaria con el Comité técnico de Gestión del coronavirus, Simón ha contestado en rueda de prensa a preguntas de los periodistas sobre las críticas en torno a la ruptura de la serie de los datos de las últimas semanas por modificaciones en los criterios de la información que se recaba de las comunidades.

Ha argumentado que Sanidad utiliza los datos que comunican las comunidades -"no nos podemos inventar los datos", ha insistido- y que lo que ocurre es que se ha pedido "tener más detalle" para entender mejor la evolución de las cifras.

Simón ha recalcado que no se pueden comparar los datos porque han ido cambiando a medida que se han ido modificando, por ejemplo, aspectos como los tipos de test realizados, las personas a los que se les practican o los propios criterios al hacer los test.

Por ello, ha defendido que es necesario un tiempo para que las comunidades puedan adaptar sus sistemas de obtención y comunicación de datos "correctamente". Ha reconocido que a día de hoy no todas lo hacen porque en "algunas" existe todavía una situación de presión por el volumen de casos atendidos, pero ha apostillado que los datos de hoy "son mejores que ayer" y los de ayer "eran mejores que anteayer".

Simón ha recocido que existen diferentes criterios de cómputo sobre los pacientes fallecidos por coronavirus, ya que algunas comunidades dan información sobre casos sospechosos que el ministerio irá solicitando en algún momento en el futuro, cuando la transmisión de la enfermedad sea "de bajo nivel" e interese controlar a cada caso y todos sus contactos.

Pero ahora no es importante trabajar con esos casos, ha continuado, porque a nivel nacional se necesita a día de hoy "más estabilidad en las series" y considera que "no hay que trabajar con datos que no están confirmados".

Respecto a los datos diferentes que aporta la Comunidad de Madrid, los ha achacado a la "sobrecarga" y las "bajas" que han llevado a algunas comunidades a no haber podido establecer por ahora mecanismos adecuados "para enviar información como se solicita". "Progresivamente se irá mejorando la calidad de los datos", ha apostillado.

Sobre los muertos, Simón ha recalcado que se cuentan "todos" y que en este capítulo el problema radica en cómo interpretar correctamente los fallecidos, que en este momento se computan cuando hay un test diagnóstico. Ha incidido en que no todos los positivos en coronavirus que fallecen lo hacen a causa de la covid-19, pero se contabilizan "igual" y así dan estabilidad a los datos.