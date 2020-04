Coronavirus Mario Monti, ex jefe del Gobierno italiano: "Un Sur de Europa en crisis paralizaría la economía de Alemania"

El ex primer ministro italiano, Mario Monti, asegura que para el Sur de Europa, en plena crisis por el coronavirus, la solidaridad no puede ser un 'derecho' propio y, a la vez, un 'deber' de los países del Norte. El antiguo presidente del Gobierno transalpino, igualmente, defiende que "ayudar a los demás" no sólo provoca reciprocidad, sino también ventajas desde el punto de vista económico. Entre otras cosas, porque en un mundo en el que Estados Unidos y China se "cerrarán", los países europeos típicamente exportadores deberán contar, sobre todo, con el mercado interior de la UE. Alemania, por esta razón, ya estaría cambiando de idea.