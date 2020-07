En el primer brote de coronavirus en España, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, decretó un confinamiento obligatorio que provocó un sentimiento de confianza gran parte de la población. Unas actuaciones que contrarrestan con las medidas que tomaron Reino Unido y Estados Unidos al inicio de la pandemia.

Pero los nuevos brotes del virus durante las vacaciones de verano han provocado el descenso del turismo, un sector que representa el 12% del PIB del país. Por lo que The Guardian se pregunta en un artículo si los españoles volverán a perdonar los errores o seguirán los pasos de los estadounidenses que no pueden perdonar las actuaciones de Trump durante la pandemia.

Los nuevos casos de España han superado tres veces la cifra de Gran Bretaña, por lo que en algunas zonas del país se está volviendo a las medidas más restrictivas.

El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra alertó este lunes de "una situación demasiado crítica como para no darle importancia", y advirtió que tomará "las decisiones que hagan falta sin que me tiemble el pulso".

Quim Torra insistió en que no quería "que este país vuelva a pasar por lo de marzo y abril, no quiero tener 7.000 muertos otras vez sobre la mesa, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no pase, pero necesitamos la responsabilidad de todos".

Las medidas de Reino Unido en el turismo español

El gran descenso del turismo se ha juntado con la medida impuesta desde Reino Unido de una cuarentena obligatoria de dos semanas para los turistas que vuelvan desde España. Una medida que el Gobierno español y algunas comunidades han pedido que se eliminé.

Las islas Canarias y Baleares son los principales lugares que han pedido que la cuarentena no sea obligatoria para los turistas ingleses, y así poder mejorar la economía. Las islas siguen pidiendo medidas diferentes, donde la tasa de contagio es mucho más baja que en Reino Unido.

The Guardian admite en su artículo que Reino Unido tiene 20 veces más muertes diarias por covid-19 que España, pero asegura que la situación empeorará y el daño económico en el país ya está hecho. El periodo vacacional en el que entra ahora España puede provocar una situación más crítica, porque según el diario británico, la mayor parte de la población viajará hacia la costa y podrá provocar un nuevo brote.

Después de sufrir una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, España se enfrenta a una posible salida de las vacaciones de verano con más contagios. La vuelta al ocio nocturno o las fiestas con un gran número de personas sin ningún tipo de medida de protección, son algunos de los problemas que se ponen en manifiesto con el fin del confinamiento en junio.

El diario británico pone en manifiesto la necesidad de la población española de conocer cuáles han sido y son los grandes errores de las medidas prevención.