Lombardía es la región de Europa más afectada por el coronavirus. Más de la mitad de los fallecidos italianos por Covid-19 han tenido lugar, de hecho, en este territorio. El presidente de Lombardía, Attilio Fontana (Liga), concedió ayer una rueda de prensa telemática para la Prensa Extranjera presenciada por Público. En ella –no queriendo entrar demasiado en las polémicas políticas que han tenido lugar en las últimas semanas en Italia acerca del coronavirus–, ha descrito la difícil situación de su región, que representa aproximadamente la mitad de los afectados totales por Covid-19 en el conjunto de Italia.

Según los últimos datos ofrecidos por la Protección Civil Italiana, el país transalpino suma hoy 62.000 enfermos, 10.000 personas curadas y 8.000 fallecidos con coronavirus. Al contrario respecto a como venía ocurriendo en los cuatro días anteriores, vuelve a subir el ritmo de los contagios, que ayer aumentaron de 4.500 en tan sólo 24 horas.

El principal problema del país transalpino y de Lombardía, al igual que España, es que hay pocas camas en las zonas de terapias intensivas: "Actualmente el número de positivos en Lombardía sigue siendo muy alto, donde el 10% de los contagiados terminan yendo a reanimación. Nuestra prioridad es que los contagios se reduzcan pronto porque, de otro modo, la situación arriesga de ser difícil de controlar", explica Fontana a la hora de retratar la sitación en los hospitales de su territorio.

"Nuestros médicos y enfermeros están en una situación límite, aunque ellos hagan como que no se dan cuenta mientras trabajan en condiciones y con turnos increíbles". El colectivo más expuesto, por obvias razones, es precisamente el de los sanitarios, que actualmente representan el 8% de los positivos en Italia. Por ello, Fontana remarca el hecho de que Lombardía necesita "médicos y enfermeros", pero también "mascarillas, batas y guantes". Asegura que "toda ayuda es bienvenida" y agradece el apoyo recibido de "Cuba, Rusia y China".

La rueda de prensa concedida ayer a los corresponsales extranjeros se centró sobre todo en la actual emergencia sanitaria por coronavirus en Italia, que está castigando duramente a Lombardía, su región más productiva. Pero desde el punto de vista político, Fontana, de estilo sobrio y sosegado, en las últimas semanas ha sido sin embargo el principal protagonista del tira y afloja con el Ejecutivo italiano del primer ministro, Giuseppe Conte.

Hace varias semanas, Fontana inició los rifirrafes entre las regiones del Norte del país contra el Gobierno central. Cuando todavía la situación no estaba tan desarrollada como en la actualidad, fueron muy procadoras las imágenes de Fontana con mascarilla, en la primera página del Corriere della Sera. Desde el principio de la crisis sanitaria por el Covid-19, el presidente norteño pidió al premier Conte un cierre total, al menos, de su región. Hay que tener presente que el presidente de Lombardía pertenece a la soberanista Liga de Matteo Salvini, quien actualmente convence a más del 30% de los italianos, es el líder de la oposición derechista y no ve la hora de arrebatarle a Conte la presidencia del Gobierno.

Según las estimaciones de los expertos virólogos italianos, Italia debería de tener entre ocho y diez veces más contagiados respecto a los datos oficiales. Esto se debe a que las autoridades del país, por el momento, permiten hacer tests diagnósticos sólo a los pacientes sintomáticos: "No hacemos otra cosa que respetar los protocolos que nos vienen impuestos", asegura Attilio Fontana a la hora de explicar la escasa utilidad de hacer pruebas de Covid-19 de forma generalizada en su población: "Sólo podemos hacer 5.000 análisis al día. Por ello debemos centrarnos en los enfermos que debemos curar", aclara el presidente lombardo.

Según el mandatario italiano, si se hubieran tomado unas "medidas más severas" desde el principio para frenar el coronavirus, se hubiera actuado mejor para "contener el contagio". Y añade: "Según nuestros médicos, el virus había empezado a circular en Lombardía un mes antes del paciente uno, sin que nadie se diera cuenta". Esto habría favorecido su "rápida difusión".

El presidente de la región más afectada de Italia por el coronavirus, ofrece también una lectura crítica acerca del papel de la Unión Europea en la actual crisis sanitaria: "Europa no sólo ha infravalorado el contagio en Italia, sino la propia epidemia. No ha hecho nada para dar una respuesta única. La solución tendría que haber sido del conjunto de Europa. De este modo, la lucha habría sido mejor y con respuestas más eficientes".

Ahora mismo, en Italia, el clima es de calma aparente, donde ya se da por descontado una larga espera antes de volver a la normalidad; pero prestando gran atención a una rápida mejora en el ritmo de los contagios. En este clima, según el presidente de Lombardía, "el mayor temor es que las medidas no sean eficaces", algo que, según él, "se podrá comprobar dentro de unos días". Y añade: "Los problemas económicos son sin duda graves; pero mi prioridad, por el momento, se centra en el aspecto sanitario".

La situación es grave porque Italia, por el momento, sigue siendo el primer país más afectado en Europa por el coronavirus. Fontana, igualmente, no cree que haya que sembrar el miedo, porque no tiene ninguna utilidad: "En contexto de este tipo no hay que crear el pánico en la población, pero sí hay que advertirla de la gravedad de la situación. Porque es necesaria la implicación de todos los ciudadanos".

España, actualmente, vive la misma situación de crisis sanitaria por Covid-19 que en Italia, pero con una semana de retraso. Por ello, el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana, preguntado por Público, asegura: "El único consejo que me permito dar a los ciudadanos españoles es el mismo que repito siempre a los de Lombardía: quedaros en casa, evitad todo tipo de contacto y salid sólo en caso de extrema necesidad". Teniendo en cuenta la situación de adelanto de Italia, añade: "A las autoridades públicas españolas les diría que vayan preparando muchas camas para reanimación porque harán mucha falta".