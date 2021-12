La plantilla de profesores del IES Ítaca de Zaragoza, uno de los mayores centros públicos de enseñanza secundaria de la comunidad con alrededor de 1.400 alumnos, ha registrado un brote de covid-19 tras la cena de Navidad celebrada el pasado sábado en un restaurante de la ciudad y en la que participaron más de una treintena de los 130 docentes asignados al instituto.

Seis de los profesores, tres de ellos miembros del equipo directivo, han dado positivo en coronavirus entre el lunes y la mañana del martes, en unos casos en test de antígenos y en otros en PCR, según confirmó el director del centro, José Antonio Guallar, que también es el coordinador del plan de contingencia del centro y que participó en la cena.

"Estamos pendientes de los resultados de los PCR", explicó, al tiempo que confirmaba que únicamente los seis profesores que han dado positivo se encuentran confinados (durante diez días) para evitar eventuales transmisiones del virus mientras el resto de los que asistieron a la cena han comenzado la semana impartiendo con normalidad a las clases que tienen asignadas.

"Puede haber falsos positivos", señaló, restando entidad a la situación. "Tenemos la situación bajo control. No tenemos un brote ni problemas para cubrir las clases y las guardias", aseguró.

Nadie había comunicado los positivos

Ni la Consejería de Sanidad, que durante toda la pandemia ha mantenido una estricta política de no ofrecer datos sobre casos y brotes concretos, ni la de Educación, que opera como subsidiaria de la anterior en las decisiones de causa epidemiológica que afectan a centros de enseñanza, tenían constancia del goteo de positivos que se está dando en el IES Ìtaca, indicaron fuentes de ambos departamentos.

Uno de los motivos de ese apagón puede encontrarse en el hecho de que los confinados no habían comunicado a mediodía del lunes al centro ninguna situación de baja laboral, en algunos casos por encontrarse a la espera del resultado de los PCR, explicó el director.

La normativa laboral obliga a comunicar las bajas a la empresa, el centro de enseñanza en este caso, en los tres primeros días de absentismo, que no comenzarán a cumplirse hasta este miércoles.

Los protocolos de Sanidad obligan a los contactos estrechos de los positivos a confinarse hasta que se dispone del resultado de su PCR. Si sale negativo retoman la actividad habitual "salvo que se trate de posibles contagios de ómicron", caso en el que deben guardar la cuarentena de aislamiento para evitar la propagación de esa variante.

"Los centros de salud dan instrucciones distintas", señaló Guallar, quien explicó que, no obstante, la tónica general consiste en ordenar directamente el confinamiento si el paciente da positivo en un test de antígenos y presenta síntomas compatibles con la covid-19 y en prescribir una prueba PCR si no manifiesta esos indicios.

El trasiego de docentes hacia la farmacia del barrio de Santa Isabel, en cuya avenida de los Estudiantes se ubica el centro, despertó el lunes por la mañana la curiosidad de los vecinos del barrio. La mayoría iban a hacerse test de antígenos.

Casi un tercio de la plantilla participó en la cena navideña

La cena, en un episodio que a primera vista presenta evidentes similitudes con el del Hospital Regional Universitario de Málaga aunque la afección es netamente inferior, se celebró el sábado por la noche en un conocido restaurante del barrio de Tenerías y fue seguida de unas copas.

Tuvo menor asistencia que las de años anteriores (salvo en 2020, que no la hubo), aunque llegó a congregar a algo menos de un tercio de la amplia plantilla de profesores del centro, heredero de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza y en el que se ofrecen enseñanzas de Secundaria, Bachiller y FP.

El Departamento de Educación no llegará a cubrir las bajas de los profesores contagiados salvo que deriven en episodios de gravedad que puedan prolongarse más allá del 10 de enero, ya que la incorporación de los primeros interinos de la bolsa de trabajo para sustituirlos no se produciría antes del jueves 23 de diciembre, que es el primer día de vacaciones.

La mayoría de la plantilla de profesores del centro está vacunada con la pauta completa. "No preguntamos, pero entendemos que va a ser como en el conjunto de la sociedad, con un 80% o un 90% vacunado". El teléfono de contacto del AMPA del centro no estaba disponible este martes, por lo que no fue posible recoger su posicionamiento sobre el brote.