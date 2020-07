El último contingente de temporeras marroquíes que permanecían en Huelva pese al fin de la campaña de la fresa por la crisis sanitaria de la covid-19, ha partido esta tarde desde el puerto de Huelva, con lo que concluye con éxito un operativo que ha trasladado a 7.100 trabajadoras.

A despedir a estas últimas temporeras que se prevé lleguen al puerto de Tánger Med pasada la medianoche, han acudido la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García; así como el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Ha expresado "la tenacidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Aduanas, y los agentes sociales y económicos para agilizar los trámites indispensables para este regreso garantizado, ya que las temporeras pasaron las pruebas sanitarias preceptivas de la covid-19.

Por su parte Marín, se ha congratulado de que el trabajo coordinado entre administraciones y agentes sociales iniciado hace dos meses, cuando ya los empresarios advertían de que las trabajadoras podían quedar en la provincia de Huelva al fin de la campaña por el cierre de fronteras, y "ha concluido de una forma feliz para todos".

Tras agradecer la labor de administraciones, instituciones, ONG y FCSE para dar respuesta a una situación dada por una pandemia sanitaria, ha remarcado la atención que los empresarios han prestado a estas mujeres a las que "han mantenido alojadas y han ayudado a cubrir todas sus necesidades básicas", asegurando que estas temporeras tienen "unas condiciones de total garantía y de seguridad".

En su opinión, la línea en la que se ha trabajado es la que "se debe seguir, porque necesitamos que el año que viene vuelvan, porque aquí se le reconoce su trabajo, se las protege, se las ayuda y están en buenas condiciones".

Condiciones precarias

A principios de la pandemia, preocupaba la situación de las temporeras marroquíes en Huelva. No solo contaban con pocos recursos sanitarios, sino que debían volver cuanto antes a cuidar de sus hijos y padres.

Las temporeras, protegidas por el anonimato, declaraban estar allí "como si no existiéramos para nadie. No podemos trabajar en nada más porque no tenemos permiso de trabajo y, aunque lo tuviéramos, el resto de las cosechas ya no necesitan más trabajadoras".

Las organizaciones agrarias y los principales sindicatos, Asaja Huelva, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y UGT-FICA, llevaban desde el principio de la crisis sanitaria exigiendo al Gobierno un plan de repatriación urgente para que estas trabajadoras pudieran regresar a sus hogares.

Laura Limón, de Mujeres 24 Horas, explicaba a Público que desde el colectivo han echado en falta un plan de coordinación entre las diferentes administraciones y el Gobierno de Marruecos para solventar, no solo el regreso a sus hogares antes, sino una solución real para paliar las condiciones de semiexplotación a las que estas trabajadoras se ven sometidas: "En pleno confinamiento las mujeres han sufrido las mismas condiciones de extrema vulnerabilidad que ya veníamos denunciando hace años".

Entre ellas, la coordinadora de Mujeres 24 Horas relata "el incumplimiento de condiciones de vivienda digna por parte de los empresarios, diferentes abusos de autoridad por parte de los responsables de finca o condiciones de falta de acceso a núcleos urbanos, que es algo básico para que estas mujeres, después de su jornada laboral, puedan relacionarse con el resto de la población del municipio o hacer sus compras sin tener que depender de la voluntad del empresario".