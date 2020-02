Las autoridades sanitarias han confirmado más de una treintena de casos positivos por coronavirus en España y la vigilancia activa de cientos de personas, si bien no ha cambiado el nivel de escenario de contención, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el riesgo de expansión global del coronavirus de "alto" a "muy alto".

Los últimos casos confirmados por las consejerías de Sanidad son dos en el País Vasco, los primeros que se registran en esta comunidad; uno más en la Comunidad Valenciana -donde ya hay 10 infectados-; otro en Catalunya, que con el contagio de una mujer de 58 años en Sant Cugat ya registra cuatro afectados, y otros dos en la Comunidad de Madrid (que tiene 7 contagiados).

Además, hay siete casos en Andalucía, seis en Canarias, cinco en Madrid, dos en Castilla y León, uno en Baleares y otro en Aragón, según los datos del Ministerio de Sanidad, que revelan que la mayoría de los contagios son importados.

La OMS ha elevado este viernes el riesgo de expansión global del coronavirus de "alto" a "muy alto" tras detectarse el primer caso en África, la última región donde por ahora no se había registrado ninguno.

Hasta ahora, según la OMS, fuera de China se han detectado 4.351 casos en 48 países, con primeros contagios en Nigeria, Dinamarca, Estonia, Lituania y Países Bajos en las últimas 24 horas.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que las personas afectadas por coronavirus en España están "en buenas manos" y ha trasladado a la ciudadanía que el sistema sanitario "está alerta en detección precoz de los casos".

"La gran preocupación de la OMS está en continentes como África, y cuando llegan estos momentos se pone en valor la conquista del sistema sanitario, que todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades de ser atendidos", ha destacado Montero, que ha recordado que la mayor parte de los casos "son importados de personas que han estado en zonas de riesgo o en contacto con personas de zonas de riesgo".

Todos los pacientes infectados en España se encuentran en "buenas condiciones", incluido el más grave, un hombre de 77 años en Madrid que dentro de la gravedad "evoluciona bien", ha explicado el director Fernando Simón, tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento del Coronavirus, que ha presidido el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En este país, a pesar de este aumento del riesgo por parte de la OMS, se mantienen las medidas de contención que hasta ahora se vienen aplicando, esto es, el escenario 1 de la propagación del coronavirus.

"No se está planteando hacer ninguna recomendación nueva, vamos a hacer un seguimiento muy estrecho y valorar las opciones de actuación en caso de que cambiara el escenario; si se necesita cambiar en dos horas, se hará, dos días o en dos semanas, si no, no se hará", ha aseverado Simón.

Sobre una posible suspensión de actos como Las Fallas o partidos de fútbol, ha dicho que en el actual escenario no se ha planteado esa suspensión, aunque se decidirá en su momento.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha reconocido que no se ha llegado a plantear la suspensión del clásico del 1 de marzo en el Bernabéu, aunque el organismo "tiene una comisión interna" sobre el coronavirus que ha hecho "un plan de actuaciones para diferentes ciudades si hay que jugar a puerta cerrada".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, da una rueda de prensa, este viernes en Madrid. /EFE

Según ha subrayado Simón estos días, el escenario 1 es el denominado de contención, porque no existe una transmisión comunitaria descontrolada. Tampoco se han producido entradas masivas de casos importados que pudieran implicar una infección alta en nuestro país.

El escenario 2 es el de mitigación, que implica entradas masivas de casos y transmisión a grupos localizados y el escenario 3 únicamente se aplicaría si se supera la capacidad de control por parte de las autoridades sanitarias y hay cadenas de transmisión local en varios puntos del país.

El cambio de escenario, ha destacado Simón, solo se haría para zonas concretas, no de forma "generalizada". El portavoz de Sanidad ha reiterado que ante cualquier sospecha de contagio se llame al teléfono 112 en lugar de acudir al ambulatorio o Centro de Salud.

Cientos de personas están guardando cuarentena

Además de los pacientes que han dado positivo, cientos de personas están guardando cuarentena por haber tenido contactos estrechos con casos con sintomatología o contacto casual con quienes desarrollan síntomas, en Tenerife y Segovia.

El confinamiento más numeroso ha sido el que se ha producido en el Hotel H10 costa Adeje de Tenerife -en el que se hospedaron cuatro ciudadanos italianos con el virus-, donde alrededor de 700 personas han estado en cuarentena, si bien algunos turistas han comenzado a abandonar el establecimiento.

Con el curso de los días, todos las pruebas de coronavirus realizadas a los huéspedes y empleados del hotel han ido dando resultados negativos, por lo que las autoridades sanitarias se han replanteado la cuarentena, para habilitar algunas excepciones.

También este viernes se ha puesto en marcha el protocolo de vigilancia activa en relación con unas 150 personas que forman parte del círculo de contactos del joven italiano que ayer dio positivo en Segovia, uno de los dos casos confirmados en Castilla y León -el otro se sitúa en Valladolid-.

La Seguridad Social ha emitido un criterio para que a los trabajadores que estén en aislamiento preventivo hasta ver si tienen el coronavirus se les considere en ese tiempo de baja por enfermedad común, al igual que se hizo durante la crisis de la gripe A.

Durante ese tiempo, "los trabajadores no están afectados, en sentido estricto, por un accidente o por una enfermedad", pero "deben estar vigilados y recibir la correspondiente asistencia sanitaria" para diagnosticar su estado, por lo que "están impedidos para el trabajo por obvias razones".

Y en ese contexto, las grandes empresas españolas trabajan ya en sus propios protocolos de actuación ante la llegada del coronavirus a España, que incluyen la restricción al máximo de los viajes al extranjero, especialmente a los países más afectados, y la difusión entre sus trabajadores de recomendaciones de prevención.