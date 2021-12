Las ONG de ámbito sanitario denuncian que alrededor de 241 millones de vacunas irán a la basura al finalizar el año 2021 si no se usan ya, según un informe conjunto de Médicos del Mundo y Medicusmundi La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021 presentado este martes.

En el estudio explican que los países desarrollados han acaparado vacunas para cubrir hasta el triple de su población lo cual, además de poner en jaque la cobertura mundial, ha llevado a que cuenten con unos remanentes de 1.200 millones de dosis, de las cuales 241 millones irán a la basura si no se emplean antes de que acabe 2021.

La covid-19 ha vuelto a ser por segunda año consecutivo la enfermedad infecciosa por una sola causa que ha provocado más muertes en el planeta, además de agravar otro tipo de patologías.

Una de las conclusiones del estudio es que urge suministrar las vacunas a los países menos desarrollados para limitar los riesgos de las variantes delta y ómicron y reducir la posibilidad de aparición de otras nuevas, porque la pandemia está lejos de controlarse globalmente.



"El mayor problema de salud que tenemos en el mundo no es una enfermedad, es la inequidad", afirma Carlos Mediano, presidente de Medicusmundi

En la presentación del informe han participado, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y antiguo cooperante en África y América Latina; Carlos Mediano, presidente de Medicusmundi Internacional; José Félix Hoyo, vicepresidente de Médicos del Mundo, Cruz Ciria; jefa del área de salud de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) y Laura Celià, Directora General de Cooperación de Baleares.

Carlos Mediano ha afirmado en la presentación del informe que "el mayor problema de salud que tenemos en el mundo no es una enfermedad, es la inequidad". Esa inequidad crónica se ha replicado estos dos años de pandemia, ahora más visible con el desigual reparto de vacunas entre los países con mayores ingresos y los que menos, que iniciativas como el mecanismo Covax no han paliado, es más, ha quedado reducido a "un mecanismo de reparto de las vacunas sobrantes de los países enriquecidos", denuncia el presidente de Medicusmundi Internancional.

La iniciativa COVAX, mecanismo creado para la distribución rápida y eficaz de las vacunas en el mundo. La primera estimación era repartir 2.000 millones de dosis en 92 países de bajos ingresos este año, pero solamente se había repartido 330 millones hasta octubre.

"El nacionalismo de vacunas ha seguido siendo utilizado para el acaparamiento, a pesar de que tener esa inequidad en el acceso puede poner en riesgo las avances en la lucha contra la pandemia a nivel mundial y afectar a la economía de todos los países, tanto los de altos ingresos como los de medios y bajos ingresos", critican en el informe.

"Las vacunas que hay no son suficientes para los 7.800 millones de habitantes en el mundo", afirma Fernando Simón

Como ejemplo, los expertos han puesto a Canadá, que han reservado medicamentos suficientes para vacunar al menos 3 veces a su población o la Unión Europea, que ha guardado dosis para unas dos veces, lo cual, "además de dificultar una cobertura vacunal mundial adecuada y eficaz, ha provocado que los países ricos tengan en los últimos meses del año un sobrante de 1.200 millones de dosis", afirman las ONG en el informe.

Sobre ello, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que las vacunas contra la covid-19 de las que se dispone a nivel global "no son suficientes para los 7.800 millones de habitantes del mundo. Hagamos la distribución que hagamos, nunca va a ser igualitaria ni equitativa, siempre va a haber sesgos".

Simón ha afirmado que la solución no es "un blanco o negro, ni una decisión clara de tomar", sino que puede haber varias alternativas, desde la liberalización de patentes, acuerdos con los países en desarrollo para producir allí las vacunas o financiaciones a fondo perdido, pero ha preferido no decir "cual es buena" porque no piensa que "todas sean perfectas".

El máximo responsable de las alertas sanitarias ha insistido en que no es "fácil" responder a cómo afrontar las campañas de refuerzo en los países de mayores ingresos con la escasez en otros, pero la inequidad en el acceso a las vacunas es "clara" y hay que "buscar alguna solución" para limar esa diferencia, ha concluido.

Aumenta la mortalidad infantil

Según los datos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) se ha producido un aumento en las muertes infantiles diarias de más de 6.000, que se sumarían a las 14.245 esperadas de menores de 5 años.

La mortalidad infantil ha aumentado un 42% por las interrupciones de los servicios de salud

El informe de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cifra este incremento en 228.000 muertes adicionales como consecuencia de las interrupciones de los servicios de salud, ya que la mortalidad infantil directamente vinculada al SARS CoV-2 es muy baja. Esto supondría un incremento del 42%.

La crisis climática, un problema de salud

En el informe también muestran que la covid no puede hacer ignorar el otro gran desafío de nuestro tiempo. La salud se ve afectada claramente por el cambio climático, algo que puede empeorar en los próximos años. La mortalidad asociada a las olas de calor en personas mayores de 65 años ha aumentado un 80% desde el año 2000.

Los cambios en la distribución de vectores que transmiten enfermedades, como malaria, dengue o zika, harán que aumenten estas enfermedades y más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de su país por motivos climáticos de aquí al año 2050. Estamos ante una pandemia global inminente, ante la que todos los países tienen la responsabilidad de actuar, fortaleciendo la salud pública para salvar vidas.

Las enseñanzas de la pandemia

La mortalidad asociada a las olas de calor en personas mayores de 65 años ha aumentado un 80% desde el año 2000

La pandemia ha dejado para Simón una enseñanza, y es "la globalidad de los problemas sanitarios. La movilidad en el mundo es enorme y hace que la globalidad de las enfermedades, sobre todo de las infecciosas, haya quedado patente", por lo que "no podemos pensar que la salud es un problema del Ministerio de Sanidad, es un problema de todos los ministerios, un problema de estado".

Por su parte, para el vicepresidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo, "la covid ha venido a ser un punto añadido a las catástrofes humanitarias en el mundo, sobre todo por el déficit de inversión"; el responsable de la ONG ha lamentado además que "cada vez hay más necesidades y menos facilidades para trabajar en acción humanitaria en determinadas zonas del planeta".

España sigue a la cola del apoyo al desarrollo

España se coloca en el puesto 12 de 27 en cuanto a volumen de ayuda al desarrollo aportada, pero en el puesto 19 porcentualmente, de modo que se mantiene aún en el vagón de cola de los donantes tradicionales, a pesar de mejorar 2 puestos.

En 2020, la AOD española disminuyó en 15 millones, situándose en el 0,23% de la renta nacional bruta, un porcentaje muy alejado del 0,32% de la media del conjunto de donantes del CAD, del 0,50% de la media de los países de la Unión Europea y del compromiso del 0,7% adquirido hace más de 50 años en el seno de las Naciones Unidas.