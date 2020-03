La política que el ejecutivo de Boris Johnson ha decidido poner en práctica ante la epidemia del coronavirus podría acabar provocando lo que no logró ni con el brexit: que miles de ciudadanos comunitarios residentes en Reino Unido decidan abandonar el país y regresar a sus lugares de origen.

El país no está en estado de emergencia o alarma, los centros educativos siguen abiertos y ni siquiera se prohíben los eventos multitudinarios. Con más de 1.500 casos confirmados, 35 víctimas mortales y la realidad de los países de su entorno sobre la mesa, lo máximo que ha hecho el Gobierno británico ha sido recomendar el teletrabajo y pedir que se eviten los viajes, las visitas a los pubs, las reuniones, el contacto con otras personas "que no sea esencial" y que los mayores de 70 años y aquellos que presenten síntomas se autoaislen en casa.

El propio Boris Johnson ha reconocido que el Covid-19 provocará miles de muertos en el país y que muchos británicos perderán a sus seres queridos "antes de tiempo" por culpa del virus, pero aún así su estrategia pasa por que la mayoría de la población se contagie y desarrolle inmunidad frente al virus con el fin de evitar así el colapso del sistema sanitario y, por tanto, de la economía británica.

El tiempo dirá si su decisión es la correcta o no pero cuando procedes de países como Italia o España, en los que se intenta hacer frente al virus cerrando fronteras y ordenando el confinamiento de toda la población, no resulta difícil entender que haya quien decida hacer las maletas y huir de una estrategia que muchos, incluida una gran parte de la población británica y de la comunidad científica, están cuestionando abiertamente.

Alejandro (España): "No quiero ni imaginar lo que puede pasar en Reino Unido"

Alejandro Hernández, un joven español que ha regresado a Alicante por el Covid-19 en Reino Unido.

Alejandro Hernández habla con Público desde Alicante cuando debería estar en Manchester, a donde llegó hace seis meses pero "sinceramente, ante una crisis como la actual en el último país en el que querría vivir es en uno cuyo Gobierno pasase absolutamente de la gente y primase la economía; y en eso Reino Unido es uno de los líderes", asegura tajante el joven de 26 años.

Así que hace ya días que decidió comprar un billete de avión de vuelta a España: "No sé si los británicos se piensan que no les va a llegar a ellos -son muy del keep calm- pero yo no me fío un pelo", confiesa desde la casa de sus padres, donde añade: "Si en España estamos colapsados con la gran servicio sanitario que tenemos, en Reino Unido no quiero ni imaginar lo que puede pasar".

Por eso cuando le preguntas si su plan es regresar a Inglaterra, Alejandro no duda: "Sólo volvería cuando haya pasado todo esto y si aquí no he encontrado trabajo".

Carlotta (Italia): "Tengo menos miedo en Milán que en Londres"

Carlotta Brancaleoni, una diseñadora italiana que trabaja en Londres, decide volver a su país de origen por el Covid-19.

A sus 23 años Carlotta Brancaleoni llegó a Londres con un sueño y logró hacerlo realidad: trabajar como diseñadora de moda en la capital británica. Pero un año después de su aterrizaje en la capital británica, el Covid-19 la ha hecho estar de vuelta en Italia: "He vivido ambas realidades desde el principio y creo que Inglaterra está subestimando la gravedad de la situación", cuenta desde su casa de Milán, donde permanece confinada junto a su familia.

"Me entró miedo de quedarme atrapada en Londres viendo las pocas precauciones que Inglaterra está tomando y aunque estoy preocupada, como todo el mundo, aquí tengo menos miedo porque veo que todos están haciendo pequeños sacrificios para resolver la situación", confiesa a Público.

Con la mitad de los casos registrados en todo el país, la capital británica se ha convertido en el epicentro del coronavirus dentro del territorio británico y aunque el plan de Carlotta sí pasa por regresar a Londres, del mismo modo que Alex asegura que "no volveré hasta que Inglaterra sea un lugar seguro y no haya más casos de Covid-19".

Karol (Polonia): "No quiero estar en un país que hace experimento arriesgados"

La política del Gobierno polaco para hacer frente al Covid-19 está en las antípodas de la del Ejecutivo británico. La cifra de personas contagiadas en el país es de 177 y la de víctimas mortales 4, pero ya hace tres días que su Ministerio del Interior anunció que cerraban las fronteras, que sólo sus ciudadanos tienen permiso para entrar en el país y que cuando lleguen deberán permanecer en cuarentena durante dos semanas.

Karol Andrearczyk, un joven que ha decido volver a Polonia por la crisis del coronavirus en Reino Unido.

Aún así, Karol Andrearczyk, que lleva viviendo en Londres desde septiembre de 2018, ha decidido dejar su trabajo en un estudio de grabación en la capital británica para regresar a la localidad polaca de Wielun: "Me gustaría regresar lo antes posible; mi familia está aterrorizada y mi padre se echó a llorar cuando le dije que sólo había podido encontrar un avión el 29 de marzo" asegura a Público mientras cuanta con desesperación los días que le quedan para volver a casa.

Karol no es el único de su grupo de amigos que hace tiempo pensó en marcharse. De hecho, es de los últimos que quedan en la capital británica. Y aunque a él también le gustaría regresar a Inglaterra en un futuro, al igual que Alejandro y Carlotta, pone una condición: "Cuando la situación se calme. Por el momento no me siento seguro aquí y prefiero quedarme en un país donde el gobierno hace todo lo posible para proteger a sus ciudadanos en lugar de realizar experimentos arriesgados", asegura el joven de 29 años en referencia a la estrategia llevada a cabo por Boris Johnson para luchar contra el Covid-19: "No está haciendo nada para proteger a la gente salvo pedir que limitemos el contacto y nos lavemos las manos; veremos qué ocurre dentro de una semana".