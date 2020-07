Los cinco grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Madrid -PP, Cs, Más Madrid, PSOE y Vox- han aprobado por unanimidad declarar los tablaos flamencos de la capital como de bien interés general para la ciudad, porque, tras la crisis del coronavirus, "el espectáculo debe continuar".

Así lo ha asegurado durante el pleno celebrado en el Palacio de Cibeles la delegada del Área de Cultura, Andrea Levy, quien ha agregado que el flamenco "crea una vinculación emocional con el turismo" que es "muy importante" para la marca Madrid.

Este nombramiento les permite, entre otras cosas, beneficiarse de una serie de medidas extraordinarias para garantizar viabilidad en estos complicados momentos. Se va a buscar un mejor posicionamiento de estos locales de cara a los visitantes que lleguen a Madrid y puedan visualizar un mapa de los tablaos madrileños.



Andrea Levy: "Los tablaos suponen un hecho diferencial y una fortaleza para Madrid respecto a otros destinos turísticos"

Los tablaos suponen "un hecho diferencial y una fortaleza para Madrid respecto a otros destinos turísticos, ya que, como Capital Mundial del Flamenco, enriquecen su oferta turística y cultural", ha señalado Levy.

Así, ha indicado que "hasta Cibeles llegó el quejío de los tablaos", porque la corporación "no puede dejar que el zapateo pase a la historia", pues es "parte de su seña de identidad". "Sin tablaos no hay artistas, sin artistas no hay flamenco. Para triunfar en el resto del mundo hay que triunfar en Madrid", ha puesto en valor.



Medidas extraordinarias

En relación a las cifras, la delegada ha indicado que antes de la pandemia abrían sus puertas cada noches un total de 21 tablaos, pero entre ellos hay cinco "que no han podido aguantar la presión, y han echado el cierre".



Antes de la pandemia abrían sus puertas cada noches un total de 21 tablaos

Por ello, esta declaración permitiría los locales beneficiarse de medidas extraordinarias para garantizar su viabilidad ante la grave situación del sector a causa de la crisis del coronavirus.

El objetivo es buscar un mejor posicionamiento de cara a los visitantes que lleguen a Madrid y puedan visualizar un mapa de los tablaos madrileños.