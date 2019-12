El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este jueves el Decreto Ley Protección Integral del Mar Menor, que prohíbe el uso de fertilizantes en los primeros 500 metros de franja costera, limita los ciclos de cultivos en el Campo de Cartagena, suspende temporalmente los nuevos desarrollos urbanísticos y recoge sanciones de hasta 500.000 euros.

La medida llega dos meses después de la última crisis medioambiental que acabó con toneladas de peces muertos en la costa. Desde entonces, miles de ciudadanos, organizaciones medioambientales y científicos se han movilizado para pedir medidas urgentes que protejan la laguna murciana.

El texto establece medidas que limitan los usos agrarios, ganaderos, pesqueros, turísticos y urbanísticos en 2.400 kilómetros cuadrados del Campo de Cartagena y el mar Menor, que quedan divididos en dos zonas: la 1, que cubre un 15 % de la superficie y que contempla mayores restricciones, y la 2, que abarca el 85 % restante

Las medidas podrían entrar en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y hasta un año después. Así mismo, se establece un plazo de cinco años para aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que regulará las actividades entre la autopista AP-7 y la vía rápida de La Manga y la costa, donde se deberán adaptar los usos agrícolas a un carácter ecológico, forestal y turístico. En esta zona se establecerá un corredor ecológico para actuar de filtro natural ecosostenible, además de impedir la urbanización del litoral.

El decreto ley contempla un área de exclusión temporal para nuevos desarrollos urbanísticos no aprobados antes de entrar en vigor el decreto ley, excepto los planeamientos aprobados o que cuenten con aprobación inicial. Deben paralizar los ayuntamientos y, subsidiariamente, la Comunidad.

Tampoco están permitidos los usos industriales, salvo las plantas solares fotovoltaicas; comerciales; logísticos; de almacenaje; hoteleros; de restauración; terciarios recreativos y cualquier uso que se encuentre en terrenos inundables, salvo las actuaciones de interés regional o turístico y proyectos estratégicos que acrediten su no afección a la laguna.

Además, se prohíbe la navegación de embarcaciones de motores de dos tiempos de carburación, de alta velocidad o con niveles sonoros excesivos, mientras que los pescadores tendrán un nuevo reglamento, al tiempo que no se podrán implantar granjas porcinas en la zona 1.

Las infracciones por incumplimiento de las medidas serán leves, con multas de hasta 5.000 euros; graves (entre 5.0001 y 50.000 euros) y muy graves (entre 50.001 y 500.000 euros).

Tras su entrada en vigor, la Asamblea Regional deberá convocar un pleno para convalidar el decreto ley en el plazo máximo de un mes, para lo cual, el Gobierno regional cuenta con la mayoría suficiente al recibir el apoyo de Vox al texto.

El Mar Menor "no se va a recuperar" solo con esta ley

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que ha comparecido en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno acompañado de la portavoz del Ejecutivo, Ana Martínez Vidal, ha mandado un mensaje a los partidos con representación parlamentaria, a los que ha dicho que "el propósito del decreto es conseguir la recuperación de la laguna sobre un enfoque integral".

"Sobre el Mar Menor convergen una pluralidad de usos que hay que ordenar y solo si se armonizan de manera sostenible se recuperará", ha alertado el consejero, quien ha manifestado que lo que se pretende es "ordenar y controlar, de una forma más exhaustiva, la actividad que rodea el Mar Menor y recuperar su estado".

Luengo ha asegurado que el Mar Menor "no se va a recuperar" con esta ley, sino que el "éxito" de la mejora del ecosistema lagunar sólo será posible si "todos somos capaces de interiorizarlo", y con las medidas del Plan Vertido Cero, poniendo el foco en la necesidad de que el Gobierno central disminuya el nivel freático que vierte nutrientes y contaminantes a la laguna.

Tras dejar claro que con este decreto ley únicamente el Mar Menor no podrá recuperarse, Luengo ha resaltado la necesidad de que el Estado "haga sus deberes" para la recuperación de la laguna y ponga en marcha las medidas recogidas en el proyecto de vertido 0.

A su juicio, "todos debemos formar parte de la solución del Mar Menor", por lo que este decreto "no era tarea exclusiva del Gobierno regional, sino que había que escuchar a todos y contar con todos, ha habido 69 reuniones, 56 entidades, asociaciones, partidos, organización y representantes de sectores, además de la Comisión de Seguimiento".

La agricultura, la pesca y el ganado se limitan

No se puede transformar cultivos de secano a regadío y la creación de nuevas superficies de secano queda sujeta a autorización. A esto hay que añadir que se amplía a 500 metros la prohibición del uso de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde, aunque el consejero no descartó que esta zona se amplíe en un futuro si se comprueba que no es suficiente; y se imponen requisitos en la gestión de residuos plásticos y recogida de agua en invernaderos.

Asimismo, se crea el distintivo para la agricultura sostenible del Mar Menor y la figura del operador agroambiental. Además, en la Zona 1 solo se permitirá uno o dos ciclos de cultivo anual en función del tamaño de la raíz y el manejo del cultivo; se prohíbe la aplicación directa de purines, y el resto de estiércoles solo puede aplicarse directamente bajo técnicas de biosolarización.

El Reglamento de Pesca en el Mar Menor limitará la actividad extractiva mediante un marco regulador que establezca los períodos de pesca, las zonas y épocas de veda, los límites de captura, y las características de las embarcaciones o artes de pesca.

También se prohíbe la implantación de instalaciones de ganado porcino o ampliación de las existentes en la Zona 1, se refuerzan las obligaciones de impermeabilización de balsas y sistemas de almacenamiento.

Por último, se implantará el Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000, un plan de promoción turística, un manual de buenas prácticas para las empresas turísticas y un programa formativo para agentes turísticos.