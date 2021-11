Por qué el criterio de la presión hospitalaria es más importante que la incidencia a 14 días

Analizamos la pandemia con parámetros previos a la vacuna. La relación entre el número de afectados por la covid y las hospitalizaciones ya no es tan significativa como antes de la vacuna a la hora estudiar el desarrollo de la misma. Esto se debe a que los grupos de edad que más han sufrido la epidemia cuentan ya con la pauta completa.



El hecho de que los mayores de 60 años en nuestro país estén vacunados hace que la presión hospitalaria sea mucho menor que antes con el mismo número de casos. El descenso de la mortalidad y de las hospitalizaciones tras la fulgurante quinta ola ha evidenciado hasta qué punto la vacunación está permitiendo aliviar la temida presión hospitalaria, que ronda –según datos de Sanidad– el 2% en planta y el 4,7% en UCI.



"A estas alturas no podemos ver las cifras de incidencia con la interpretación de hace un año, cuando no había vacunados en casi todo el mundo. Ahora nos toca fijarnos mucho más en las cifras de hospitalización", asegura en declaraciones a EFE el doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública Salvador Peiró.

En efecto, la correlación entre elevada incidencia y gravedad de la situación parece desdibujarse. Se antoja necesario, por tanto, un cambio de criterio a la hora de determinar el grado de intensidad o de alarma que se deduce de los diferentes indicadores que nos ofrece la epidemia.

Es por esto que Sanidad ha optado por revisar al alza los umbrales de los indicadores de incidencia del coronavirus ante la menor presión hospitalaria. Según el borrador, que actualiza el "semáforo covid" o las actuaciones de respuesta para el control de la transmisión de covid, la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes sitúa el riesgo bajo de 50 a 100 casos.

Los últimos datos de Sanidad colocaban a España, con 82 casos por 100.000 habitantes, en riesgo medio. Con el nuevo baremo, el país estaría en riesgo bajo. Las nuevas fórmulas de cálculo cambian el término de "nueva normalidad" a "circulación controlada" que ya no sería cuando se detectan menos de 25 casos por 100.000 habitantes a 14 días, si no menos de 50.

Según Fernando Conde, sociólogo experto en Salud Pública, el cambio de criterio es una acierto porque con la vacunación "el entorno del desarrollo de la pandemia es totalmente distinto a un escenario sin vacunación". Con todo, Conde deja entrever sus dudas sobre si el cambio de baremo es la solución: "El abordar estas cosas me parece bien. Lo que no tengo tan claro es si con solo el cambio de los semáforos es suficiente".



"En el fondo, se sigue teniendo una concepción 'hospitalocéntrica'. Los criterios decisivos son la ocupación hospitalaria, pero para mí el problema fundamental es la gente no vacunada, en parte es porque no han accedido a la vacuna y porque no hay confianza y algo de negacionismo", añade el sociólogo.

Sea como fuere, lo cierto es progresivamente la incidencia ha ido rebajando su protagonismo a la hora de graduar la gravedad de la epidemia en nuestro país. Entramos en una nueva fase en la que, según Conde, conviene atender a otros parámetros: "Hay que fijarse en otros datos para saber cómo va la pandemia. Por ejemplo, el numero de test PCR y la positividad en ellos. Pero es importante que no se reduzca el número de test que se hacen, porque así se reduciría la muestra. Los datos de positividad sobre los test realizados son un buen indicador".