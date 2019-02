Algunas de las víctimas de abusos por parte del clero manifestaron hoy su indignación y decepción por las palabras del Papa Francisco tras la cumbre celebrada en el Vaticano al considerar que no hay medidas concretas sino solo frases hechas.

El español Miguel Hurtado, que denunció abusos sexuales en el pasado por parte de un monje de la abadía de Montserrat y es uno de los portavoces de la Organización Global de Víctimas (ECA), afirmó que hoy las palabras del Papa Francisco han sido como "un guantazo".

"Hoy el Papa Francisco ha dado un guantazo a todas las víctimas de pederastia de los cinco continentes que han llegado hasta Roma para exigir explicaciones", dijo el psiquiatra y activista al termino del discurso de Francisco.

Hurtado denunció que la mitad del discurso del pontífice estuviese dedicada a "los abusos fuera de la Iglesia". "Nosotros hemos sido abusados dentro de la Iglesia, por sacerdotes católicos, por monjes y maestros católicos. Esperábamos una respuesta que el Papa no nos ha dado", agregó.

Respecto a los ocho puntos que indicó el Papa para combatir los casos de abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia, Hurtado dijo que "eran muy genéricos" y que les falta "concreción".

Entre los puntos enumerados hoy por el Papa estaba la necesidad de "defender a los menores" y para ello instó "a cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar la Iglesia". Así como la obligación de una total "seriedad" de la Iglesia a la hora de abordar los casos, y aseguró que "no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes".

Cuidado en la selección de candidatos al sacerdocio

Francisco también indicó la necesidad de tener más cuidado en "la selección y la formación de los candidatos al sacerdocio". "No ha hablado de entregar a la Justicia a los responsables, de entregar los documentos a la magistratura y no destruirlos cómo desveló uno de los obispos, no ha dicho que los responsables de los abusos van a perder su puesto de trabajo, ni de indemnizar económicamente a las víctimas... No pone ninguna medida en la mesa", lamentó.

Hurtado consideró que si el Papa hubiera recibido a los miembros de las asociaciones de víctimas no habría hecho un discurso tan lamentable.

Explicó que durante la reunión que sí mantuvieron con el comité organizador se había entregado una "agenda de cambios" y "un plan de acción" pero, "como siempre, no nos han escuchado".

Por su parte, el italiano Francesco Zanardi, presidente de la Red de Víctimas del país, también lamentó que el Papa ha pronunciado solo "frases hechas" y no ha hablado de "procedimientos concretos, de dimisiones de obispos, de denuncias a la magistratura".

Calificó esta reunión de tres días en la que han participado 190 líderes de la Iglesia católica como una "gran desilusión", al igual que el discurso del Papa. Afirmó que "la campaña de tolerancia cero anunciada por el Vaticano se ha convertido en credibilidad cero". "El Vaticano a los ojos de mis colegas ya no es creíble", sentenció.