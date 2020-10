El cura de Valdepeñas (Ciudad Real) Emilio Montes ha reprendido a los feligreses de la localidad por no aportar el suficiente dinero para mantener la parroquia. Los reproches del cura, que se produjeron en una de las misas que ofrecía el pasado 4 de octubre, iban especialmente destinados a la falta de apoyo de los files a las obras de la iglesia que han durado ocho años y han costado 1.100.000 euros, según el párroco. Montés ha asegurado que nadie le ha preguntado cuánto falta por pagar. "Se ve que eso no interesa, pero faltan 600.000 euros", ha explicado.

Emilio Montes: "Que yo me calle no significa que sea tonto. Sé quién da y quién no da"

"Este dinero -ha asegurado- sale de las suscripciones de la gente, de los que más dan, aportando 50 euros, y de los que menos, con 6 euros". Inmediatamente después ha comenzado a referirse a estos últimos. "Bueno, tampoco es nada", ha dicho molesto apelando a las personas que aportan la cifra más pequeña. "Que yo me calle no significa que sea tonto. Sé quién da y quién no da".

"Me amenazan con retirar los 50 euros por no hacerles los bautizos"

Asimismo, ha declarado recibir "amenazas" de los fieles que más pagan con retirar su aportación de 50 euros. "Me amenazan con retirar los 50 euros por no hacerles los bautizos".

"Cómo se puede tener la cara tan dura"

Los matrimonios en los que "trabajan los dos y no dan ni 10 euros" también han sido parte de las quejas de Montes, que ha explicado que entiende a aquellas personas que no pueden dar nada porque "se han quedado sin trabajo", pero no comprende a aquellos que están bien económicamente y no aportan dinero. Como es el caso de un cargo público que le dijo que iba a pagar, pero todavía no lo había hecho. "Sigo esperando el recibo". De forma similar se ha referido a uno de los fieles que en al menos "15 ocasiones" le ha solicitado un recibo. Sin embargo, aunque sigue sin realizar ningún pago, "recientemente" le pidió al cura un puesto para la inauguración de las obras. "El 'primerico' estás tú", ha ironizado. "Cómo se puede tener la cara tan dura".

Además, Montes ha hablado de la importancia del dinero que se da en misa: "El euro que echáis en misa vale para pagar la luz, el agua, los seguros". Y ha afirmado que muchos han dejado de dar dinero cuando han terminado las obras, pero "la iglesia sigue teniendo gastos: hay que poner el aislante, para gastar menos calefacción en invierno".