El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura (TEA) ha corregido la decisión de la oficina de la Agencia Tributaria en Mérida y ha reconocido el derecho a cobrar la deducción por maternidad a una madre lesbiana a quién se le había denegado por considerar que "no era la madre natural" de su hijo.

Este fallo ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por parte de la coordinadora del área de familias de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, y el abogado Fernando Gómez, junto con dos familias afectadas.

Dicho fallo es el primero de este tipo aprobado en Extremadura y hace referencia a que en la Agencia Tributaria de Mérida se "ha puesto resistencia" a conceder la deducción por maternidad a madres que, aunque cumplan los requisitos, son lesbianas y pueden no haber sido las gestantes de sus bebés, han expuesto los comparecientes.

La deducción por maternidad es una ayuda aprobada por el Gobierno que reconoce el derecho a cobrar de forma anticipada o en ejercicio vencido la deducción en el IRPF de 100 euros mensuales a madres trabajadoras.

"No existen tipos de madres"

En esta línea, Silvia Tostado ha afirmado que "no existen tipos de madres", por lo que entiende que no hay que hacer distinción entre madres biológicas y gestantes, ya que "con las familias adoptivas o heterosexuales estas cosas no suceden".

En la actualidad, ha apuntado, existen tres casos de este tipo en la ciudad de Mérida, de los que uno de ellos ya ha resuelto su situación con esta sentencia y los otros dos están a la espera, por lo que la Fundación Triángulo ha puesto de manifiesto que los tres expedientes llevados a cabo en Mérida tenían en común ser madres en pareja con otras mujeres.

La Agencia Tributaria de Mérida denegó a una mujer, tras haber tenido su primer hijo, la ayuda alegando que no era la madre natural por no haber gestado al bebé

En concreto, el fallo dado a conocer este viernes hace referencia al caso de María Moruno, una madre que solicitó en enero de 2016 a la Agencia Tributaria de Mérida la deducción por maternidad tras haber tenido su primer hijo el mes anterior y, tras enviar la solicitud, esta entidad le denegó la ayuda alegando que "no era la madre natural" por no haber gestado al bebé.

Tras varios intentos de reclamación a la Agencia Tributaria, Moruno decidió empezar una reclamación por la vía judicial, ante la oposición de un funcionario a resolver su situación.

Además, esta madre informó a la Agencia Tributaria de la existencia de varias sentencias en Valencia, Andalucía y Catalunya sobre este tema, a lo que el funcionario respondió que "no podía hacer nada".

Por su parte, el otro caso que aún espera respuesta es el de María Calle, a quién tras su primera hija le conceden la ayuda durante seis meses y sin previa explicación se la retiran, pidiéndole además desde la Administración la devolución del dinero y el pago de una multa.

Por ello, y ante la negativa de la Administración de no concederle la ayuda con su segunda hija, Calle ha asegurado que no va a consentir que le deniegue un derecho.

El abogado defiende que las "leyes no son arbitrarias"

También ha intervenido el abogado Fernando Gómez, quién ha asegurado que estas mujeres tienen derecho a cobrar la prestación, ya que una ley no puede tomarse por el criterio de un funcionario, además ha añadido que "las leyes no son arbitrarias".

#AvanceJurídico | Muy felices del logro conseguido por las compañeras. Todo un avance, resultado sin duda del trabajo riguroso y de la persistente defensa de los derechos de las mujeres lesbianas y las familias diversas. Celebrémoslo!

Gómez ha asegurado que es una fallo claro, aunque ha explicado que en el caso de no resolverse los casos abiertos se tomarán otras medidas que se están estudiando, como un "resarcimiento por daños y perjuicios".

También ha destacado que el Tribunal Económico Administrativo (TEA) es un órgano administrativo, no jurídico, por el que hay que pasar para reclamar este tipo de situaciones con la Agencia Tributaria.

Además, ha animado a todas las mujeres que han pasado o están pasando por una situación similar a ponerse en contacto con la Fundación Triángulo para "seguir luchando" en algo que les pertenece.