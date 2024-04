Denuncian la muerte de un hombre en un municipio de Madrid sin urgencias medicalizadas

La Plataforma por las Urgencias de los Pueblos ha denunciado el fallecimiento de un hombre de 69 años, tras esperar 20 minutos a la ambulancia en Colmenar Viejo, un municipio de la Comunidad de Madrid que lleva sin urgencias medicalizadas cuatro años.

El colectivo vecinal, que lleva años denunciando el desmantelamiento de la sanidad pública en la región, ha explicado que el varón sufrió un fuerte dolor de pecho antes de morir. Su familia habría llamado por teléfono al 112, al no poder acudir a ningún centro cercano con médico. El equipo de urgencia movilizó a una UVI, dado que no había un recurso más cercano, pero cuando la ambulancia llegó ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Tal y como ha descrito la asociación, el 112 habría dado una serie de indicaciones por teléfono a la mujer del fallecido para que le practicara un masaje cardíaco, pero nada de eso dio resultado. "Lamentamos profundamente el desenlace, es inadmisible que sigamos en esta situación a día de hoy", lamentan desde la Plataforma.

El antiguo Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Colmenar Viejo es hoy uno de los puntos de atención continuada con cuidados exclusivamente de enfermería que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso abrió tras la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias.