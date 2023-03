El derecho inalienable a soñar: Fundación Santander recupera la obra más íntima de Ana Mª Martínez Sagi

Fundación Banco Santander ha lanzado un nuevo título de su Colección Obra Fundamental. Se trata de un volumen que recoge dos obras inéditas de la poeta barcelonesa Ana María Martínez Sagi (Barcelona, 1907-2000): Donde viven las almas y Andanzas de la memoria.



Esta edición ha sido preparada y prologada por el prestigioso escritor y columnista baracaldés Juan Manuel de Prada, a quien la propia Ana María legara sus obras con la encomienda de fueran entregadas a la imprenta una vez transcurridos veinte años después de su muerte. Más allá de su adscripción común al género autobiográfico, Donde viven las almas y Andanzas de la memoria son obras que difieren por completo entre sí. Tanto su naturaleza como su intención resultan del todo dispares, además de que fueran escritas en épocas muy alejadas en el tiempo.



Donde viven las almas recoge una selección de prosas y poemas a medio camino entre el diario íntimo y la ensoñación lírica, en los cuales la joven autora sublima sus recuerdos de la Pascua de 1932. Fue entonces cuando pasó unos días en Mallorca en compañía de Elisabeth Mulder, también escritora y poeta, con quien mantuvo una relación apasionada, tormentosa y secreta. Estos textos, escritos entre 1932 y 1935 en un cuaderno rayado tamaño cuartilla, de una extensión de unas 140 páginas, permanecieron inéditos durante la vida de Sagi, que ni siquiera llegó a preparar su posible publicación, aunque sí fueron revisados por la poeta barcelonesa muchos años después.



Al arrebatado estilo se añade además una notable audacia, con poemas que incluyen referencias explícitas a esa pasión lésbica prohibida que compartieron Sagi y Mulder. Además, la selección incorpora algunos apuntes acerca de una experiencia amorosa posterior.



Andanzas de la memoria es una obra menos espontánea, más madura y calculada. Aquí la escritora cuenta estrictamente lo que quiere contar. El libro, escrito en la década de los 60 durante los últimos años de su larga estancia en los EEUU, recoge una serie de miniaturas en prosa, a modo de viñetas autobiográficas, en las cuales la entonces profesora de la Universidad de Illinois describe algunos episodios de su infancia, sus viajes por Europa y su experiencia docente en Norteamérica. El texto abunda en algunos temas recurrentes, entre los que es fácil distinguir el pertinaz enfrentamiento de Ana María con su madre, algo que marcó su infancia y juventud, así como su querencia casi compulsiva por ir de un sitio a otro, tal vez provocada por esa sensación de extravío e inquietud tan habitual en quienes sienten que nunca acaban de encontrar su sitio.



Ana María Martínez Sagi fue una mujer muy especial, adelantada a su tiempo y consciente de ello. Destacó desde su adolescencia en las más variadas disciplinas deportivas, sobre todo como lanzadora de jabalina, y fue miembro muy activo del Club Femení i d’Esports, una institución pionera del feminismo catalán. En 1934 se convirtió en la primera mujer directiva de un equipo de fútbol europeo, el FC Barcelona. La vitalidad y el sentido del compromiso de Sagi también se hicieron patentes en su activismo sufragista, o en su participación en la Guerra Civil, como periodista y fotógrafa en el frente de Aragón. Allí acompañó a los anarquistas de Durruti, con cuya causa simpatizaba.



Una vez acabada la guerra, se exilió a Francia, donde participó en la Resistencia, y viajó por Europa en tiempos muy duros, hasta emigrar a los Estados Unidos. En los años 70 regresó a una España donde ya no pudo recuperar sus vínculos literarios ni personales, del todo olvidada e ignorado por completo el prestigio literario que llegara a alcanzar durante los años treinta. Así pues, Sagi se resignó a no publicar y se recluyó en el pueblo barcelonés de Moyá, donde vivió más de 20 años en el más estricto anonimato hasta su muerte.



Juan Manuel de Prada reconoce en la autora un profundo dolor que probablemente la acompañara durante gran parte de su vida, tal vez el dolor de quien no encontró dónde acomodar su gran talento. De ahí que su poética haya insistido tanto en esa suerte de sublimación de la memoria, al modo de quien prefiere crear un mundo paralelo en el cual sentir una plenitud que la realidad le niega, una reivindicación del único derecho verdaderamente inalienable: el derecho a soñar. En palabras de la propia poeta, "el sueño y el recuerdo se entrecruzan para formar a urdimbre de la vida verdadera e insobornable, fija y total".



La Fundación ofrece en su página web varios pódcast relacionados con este volumen, entre los cuales se incluye una breve entrevista con Juan Manuel de Prada a cargo de Francisco Javier Expósito, responsable de la colección, y algunas dramatizaciones de los poemas y textos del libro.



Recuperar escritores y textos inéditos

Fundación Banco Santander ha publicado desde 1995 casi 70 títulos en su Colección Obra Fundamental. En el ámbito literario, su misión consiste en contribuir a la recuperación de escritores, textos desconocidos o inéditos y movimientos literarios de cualquier género. Desde 2012, da a conocer a través de los Cuadernos de Obra Fundamental textos breves que fueron excluidos de la bibliografía de sus autores y que aportan una visión diferente de los mismos.



Durante los últimos años, la Colección ha puesto un énfasis especial en la publicación de obras de autoras que, si bien se habían ganado por derecho su lugar entre las figuras relevantes de su época, no habían obtenido el mismo reconocimiento que sus pares masculinos.



Así mismo, la Fundación complementa esta línea de trabajo con el desarrollo del proyecto audiovisual Cartas Vivas, en colaboración con la Universidad de Exeter, y cuyo objetivo es recuperar la historia de pensadoras relevantes a través de sus propios testimonios.