La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha acusado este lunes a parte del partido socialista de estar detrás del retraso en la tramitación de la ley de igualdad LGTB. La ley, que se presentó hace ahora más de un año, sigue su camino con tremenda lentitud en la comisión de Igualdad del Congreso.

Uge Sangil, presidenta de la FELGTB, en una reunión con los medios de comunicación afirmó que "sabemos que en esta comisión hay personas abiertamente transfóbicas y no lo vemos a permitir" y añadió que estos ataques "provienen del grupo Socialista, de una pequeña parte del movimiento feminista institucioalizado". Según la esta dirigente, este sector entiende que la tran "no es una mujer y que siempre será un hombre porque así fue educado".

La Federación afirma que las principales trabas a la ley se están produciendo en lo que tiene que ver con los derechos del colectivo trans, específicamente con los derechos sexuales y reproductivos. De los cerca de 100 artículos que tienen la ley se ha avanzado en unos 40, aunque no todos se han cerrado, afirman los responsables de la FELGTB.

Lo que han reconocido en diversas ocasiones representantes de la comisión de Igualdad del Congreso, es que tienen sobre la mesa muchas leyes de gran complejidad y hay un atasco en las tramitaciones. De hecho los miembros de la comisión habilitaron el mes de enero, tradicionalmente inhábil, para avanzar los trabajos, tanto de la ley de igualdad LGTB, como la ley de igualdad de trato y no discriminación y el proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Y todas requieren de tienen impacto en otras leyes.

Si bien los representantes de la FELGTB reconocen la complejidad de la tramitación, afirman que están preocupados porque la "Comisión no tiene prevista reunión hasta el próximo cinco de febrero y que durante lo que va de enero sólo se reunió en dos ocasiones". Tal como ya anunciaron en pasado mes de noviembre, afirman estar preocupados también por la marcha de las negociaciones dentro de la comisión. "Sabemos como va el articulado y no nos está gustando", añadió Sangil. "No vamos aplaudir una ley que no garantice el derechos de todo el colectivo LGTBI, y especialmente el del colectivo tans, con el que tenemos una deuda histórica", añadió.

Ni un paso atrás



En relación a la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas y la perspectiva de elecciones autonómicas el próximo mes de mayo, la Federación ha afirmado que no hay miedo, pero sí mucha necesidad de preservar los derechos conquistados. No daremos "ni un paso atrás. No vamos a negociar ni a permitir que se negocie con nuestros derechos", afirmo Sangil.

Afirmaron que los mensajes de odio y la ofensiva contra los derechos del colectivo LGTBI, el último de los cuales tuvo lugar este fin de semana en Barcelona, tienen que provocar la "unidad de todo el colectivo", pero también de otros movimientos como el antiracista, el feminista o los de personas con "discapacidad funcional".

Mané Fernández, vicepresidente de la FELGTB, hizo hincapié en la deuda histórica del movimiento hacia las personas trans y abogó por una ley que promueva su autodeterminación y la despatologización. "Seguimos con una ley de 2007 que dice que es necesario un certificado psiquiátrico para cambiar de sexo". Hizo hincapié en la realidad que vive este colectivo. Según un estudio, el "85% de la población trans está en el paro o en riesgo de exclusión social real" y apuntó que según un estudio que está en preparación, desveló que el 60% de las agresiones que sufre el colectivo no se denuncian.

2019 pone el foco en la vejez y la memoria histórica

Como viene haciendo desde hace una década, la FELGTB trabajará este año sobre un eje temático. El responsable de proyectos sociales, Loren González, desveló que este año los esfuerzos estarán centrados en las personas mayores y la memoria histórica. Temas como el envejecimiento activo y los posibles problemas de salud mental que pueden haber padecido por los ataques transfóbos y homófobos, los problemas de envejecer con VIH y sobre todo reconocer a las personas que no han llegado hasta aquí, que se quedaron por el camino por la pandemia del Sida o a aquellos que no han podido formar su familia y han vivido en soledad y dependencia.