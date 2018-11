Pocos datos, poco precisos y poco analizados. El informe que acaban de presentar la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y el Observatorio de Redes contra el Odio alerta de que son tan importantes las cifras que se conocen como las que no se conocen, y denuncia que entre un 60% y un 80% de los casos de violencia contra los colectivos LGTBI no se denuncian. "Es decir, las estadísticas únicamente nos advierten de muchas menos víctimas de las que existen". Quedan fuera muchas personas que, por distintos motivos, "ni informan ni denuncian las violencias que sufren. En muchos casos sufren en silencio y soledad".

El documento reclama además que las administraciones públicas sean mucho más rigurosas a la hora de recoger las cifras relativas a este tipo de violencia, y pide un análisis más preciso de las estadísticas, para ir más allá de la mera descripción cuantitativa, incorporando datos sobre el perfil de las víctimas. No se trata solo de contar violencias. Para poder abordarlas de manera eficaz, el informe reclama que se analicen aspectos como la razón que puede llevar a las víctimas a no denunciar la violencia que sufren: si tiene miedo a revelar su identidad, si identifica o no la violencia sufrida por el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o trans, si es migrante, si es una persona mayor, etcétera. Datos que siguen ausentes en las estadísticas, impidiendo con ello la definición e implementación de políticas eficaces para proteger a estas personas.

Según el informe, en 2017 las organizaciones LGTBI contabilizaron 629 casos de delitos de odio e incidentes discriminatorios. De ellos, el Observatorio ha analizado 332 casos en los que contaba con información suficiente para ello. El 73% de las víctimas fueron hombres gais y el 21% mujeres lesbianas. Solo el 8% de las víctimas se nombran y/o son identificadas como personas trans. En un 45% de estos casos no se sabe si son cisexuales, trans o no binarias. El porcentaje de casos de personas bisexuales es de solo el 2%. Según el informe, este dato evidencia una doble problemática. Por un lado, "la dificultad y desconfianza de las personas bisexuales a identificarse como tales a la hora de relatar violencias". Por otro lado, "la asunción de homosexualidad de una buena parte de víctimas bisexuales de delitos de odio o incidentes discriminatorios".

Los datos recopilados y analizadoe en el informe han sido recogidos por

los 6 puntos locales, por el Observatori contra l’Homofòbia de

Catalunya y por el servicio Delitos de Odio de la Línea Arcoíris de

FELGTB.

El informe reconoce que hay comunidades autónomas en las que casi no se registran datos y se pregunta si esto se debe a que no existen agresiones o, sencillamente, las personas agredidas no tienen posibilidad de denunciar. Hay comunidades como Baleares, Extremadura, La Rioja y País Vasco en las que solo se ha documentado un caso. Las organizaciones reclaman además que se unifiquen las leyes para proteger a los colectivos LGTBI en todas las comunidades autónomas.



El documento destaca la necesidad de unificar la legislación protectora del colectivo LGTBI, "dotando de leyes similares a las ya existentes en 14 comunidades autónomas de todo el territorio español". También considera imprescindible "la implementación de esas leyes, el desarrollo de sus reglamentos, la información y formación que establecen las mismas. Desmontar los prejuicios históricos que están detrás de los incidentes analizados no es una tarea fácil ni a corto plazo, y son necesarias todas las herramientas al alcance de una sociedad democrática para lograrlo".