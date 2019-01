A partir de este año que comienza, los nacidos o residentes en la ciudad de Nueva York podrán cambiar sus actas de nacimiento y escoger el género "X" si no se identifican como hombres o mujeres. Así lo afirmó el pasado domingo el propio alcande de la Gran Manzana, Bill de Blasio en su cuenta de Twitter.

En su mensaje afirmaba que "Aquí en la ciudad de Nueva York, tienes el derecho de ratificar tu identidad de génreo. Comenzando en 2019, todos los neuyorkinos podrán cambiar marcador de género en su certificado de nacimiento a M, F o X, sin la necesidad de un certificado médico".

Here in New York City, you have the right to affirm your gender identity. Starting in 2019, all New Yorkers will be able to change their gender marker on their birth certificate to M, F or X — without a doctor's note. pic.twitter.com/ODmZReIKyh — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 30 de diciembre de 2018

La legislación que entró en vigor este primero de enero de 2019, fue aprobada en septiembre pasado por el Concejo Municipal y supone un paso adelante el los derechos del colectivo LGTBI. Hasta ahora, quién quisiera realizar un cambio de género en su documentación ya no tenía la obligación de someterse a una cirugía de cambio de sexo gracias a un cambio legislativo de 2014, sin embargo hasta ahora se requería la presentación de una carta o documento legal que dertificara que la persona vivía de acuerdo con el género con el que se identificaba.

A partir de ahora estos requisitos ya no son necesario.

La actríz Asia Kate Dillon, dio la bienvenida a esta ley en un vídeo del que se hizo eco la alcaldía de Nueva York. En él, la actirz afirma que "esta ley es una victoria para los transgénero, no binarios y todos aquellos no conforme con su género. Y es un paso importante hacia la igualdad. En mi certificado de nacimiento, cerca de la 'S' para sexo, hay una 'F' de Female (mujer). Me asignaron ser mujer al nacer. El sexo asignado a una persona es usado para determinar su identidad de género. A pesar de que me asignaron 'mujer' al nacimiento, yo no me identifico con el esa identidad de género. Poder cambiar a una 'X' es un paso adelante para romper el sistema ideológico binario, creado para justificar y perpetuar la opresión social, política y económica", afirma. "Cambiar la 'F' a una 'X' no sólo será un reconocimiento de mi realidad, sino que me permitirá ser vista como un ser humano, primero, una persona cuyo cuerpo no indica otra cosa distinta a 'es mi cuerpo'", añadió.



To all trans and non-binary New Yorkers: We see you, hear you and respect you. Starting in 2019, all New Yorkers will be able to change their gender on their birth certificate to M, F or X — without a doctor's note. pic.twitter.com/we4TbCVdhJ — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 29 de diciembre de 2018



La ley que ahora entra en vigor en Nueva York permitirá a los padres elijan la designación 'X' para sus recién nacidos y que los adultos cambien el género en sus actas de nacimiento sin una declaración jurada de un médico si sienten que no los representa. Algunos estados de Estados Unidos permiten a los individuos cambiar el género en sus partidas, pero no está claro cuántos permiten a los padres elegir un marcador neutro, no binario, para los recién nacidos.