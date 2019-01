Una familia con tres hijos menores ha estado a punto de quedarse en la calle y sin alternativa habitacional tras ser expulsados el pasado jueves de un albergue del Ayuntamiento de Madrid en el que llevaban viviendo alrededor de dos meses, después de haber sido desahuciados por impago del alquiler, según han denunciado varios colectivos por el derecho a la vivienda de Madrid.

Se trata de Abdelali y Hayat, una pareja con tres hijos: dos gemelas de ocho años y otro menor de tres años, según ha explicado a Público un activista de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAPVS) y Stop Desahucios Móstoles. “Están ahora mismo en la calle, sin ninguna alternativa, sin ningún techo bajo el que cobijarse, con todas sus pertenencias en la puerta del albergue de Alonso Martínez”, aseguraba este activista a Público la tarde del jueves.

Según estas fuentes, que acudieron al albergue para intentar encontrar una solución para la familia, los responsables de este recurso de emergencia del Ayuntamiento les comunicaron que se había agotado el plazo durante el que podían cobijarse en este albergue.

Fuentes del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del consistorio madrileño han confirmado a Público que la familia fue expulsada la tarde de este jueves después de agotar los plazos de emergencia temporal que ofrece el Samur Social de Madrid en este tipo de casos.

PAH: "Si no nos hubiéramos enterado se habrían quedado en calle sin ninguna solución para ellos"

Sin embargo, gracias a la denuncia y presión de la Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y otros colectivos sociales, la familia pudo pasar la noche en una sala de la sede central del Samur Social, "en colchones en el suelo, junto a otras 60 personas", puntualizan los activistas, que convocaron una concentración la mañana del viernes a las puertas de la sede del Samur. Los mismos activistas critican los "desalojos silenciosos" que se producen de manera habitual en recursos municipales. "Si no nos hubiéramos enterado de esta situación, nadie sabría nada de Abdelali, Hayat y los tres niños. Se habrían quedado en calle y nadie se habría preocupado de encontrar una solución para ellos", apunta un portavoz de la PAH.

La familia ha pasado en vilo la noche del jueves, ya que hasta última hora de la mañana de este viernes no contaban con ninguna solución ni por parte del Ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid, aunque tras una negociación con la alcaldesa en funciones, Marta Higueras, también concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, el Ayuntamiento les ha ofrecido un módulo prefabricado en el Centro de acogida para familias inmigrantes de San Roque. Se trata de un recurso también temporal, ha explicado a los medios la propia Higueras, que acoge a 30 familias en espacios independientes, con servicios como talleres formativos, apoyo escolar a los menores, trabajo social, búsqueda de empleo, información y orientación hacia la vivienda.

Se espera que la familia sea trasladada allí el próximo lunes, "siempre que acepten cumplir con las obligaciones de este programa", ha incidido Higueras, que recuerda que es "un proyecto de intervención sociolaboral" en los que cada familia tiene su modulo y cocina propia. "Esto no es caridad, es intervención social completa, pero las familias tienen apoyar eso y responsabilizarse de seguir las normas", ha especificado. "Estos módulos son recursos temporales donde se trabaja con estas familias en un itinerario personal para mejorar la situación de precariedad en la que están sumidos", ha zanjado

Centro de acogida para familias inmigrantes de San Roque, Madrid.

Hasta entonces, los padres y los menores dormirán en la sede central del Samur Social, que desde hace meses se ha convertido en un improvisado recurso de emergencia para familias sin un lugar en el que cobijarse, desde solicitantes de asilo y refugio que llegan a Madrid hasta desahuciados sin alternativa habitacional.



Tres refugios diferentes

Según el Ayuntamiento, Abdelali, Hayat y sus tres hijos menores fueron alojados inicialmente en el Centro de Día Acogida de Emergencia para personas sin hogar Pinar de San José, en el distrito de Latina. Sin embargo, fueron desalojados de este recurso cuando comenzaron los preparativos de la campaña de frío para personas sin hogar. Entonces fueron trasladados al Hostal Welcome, en Vallecas, un hotel que se ha convertido en un habitual recurso de emergencia del que hace uso la Administración Pública para alojar temporalmente a migrantes, refugiados y personas en situación de emergencia.

Según los activistas, el Ayuntamiento les ofreció pagar los dos primeros meses de alquiler de un piso que encontrara la familia

Tras alrededor de una semana en este hostal, la familia fue trasladada al albergue del que este jueves fue expulsada, el Centro de Apoyo a las Familias CAF 1, en la calle Hermanos Álvarez Quintero, han especificado desde el consistorio, que recuerda que sólo tiene competencias para soluciones temporales en caso de emergencias y que la asignación de viviendas sociales para este tipo de casos es competencia de la Comunidad de Madrid. “Se han cumplido los plazos y la familia no ha aceptado la recomendación o solución que se les ha propuesto desde Servicios Sociales”, explicaron el jueves desde el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento, que no ha querido precisar a este diario en qué consistía esa “solución”.

Según han explicado los activistas a Público, la única oferta que el Ayuntamiento había hecho a la familia era correr con los gastos de los dos primeros meses de alquiler de un piso que ellos mismos debían buscar. “Se trata de una alternativa imposible. Nadie va a alquilar un piso deprisa y corriendo a una familia con los dos padres en paro”, critican los activistas, que también denuncian que no es la primera vez que familias de desahuciados con menores se quedan en la calle tras ser expulsados de los recursos municipales de emergencia. Algo que Marta Higueras ha negado tajantemente este viernes. "Todas las personas que estaban en lo albergues utilizados para la campaña de frío han sido alojados en otros recursos. El Samur Social no desahucia a nadie, atiende a todo el mundo. A esta familia se le lleva ayudando varios años", ha zanjado la alcaldesa en funciones.

Finalmente la familia de Abdelali y Hayat van a permanecer en el centro del #Samur 3 dias. El lunes serán trasladado a los módulos de San Roque. #AbdelaliSeQueda

Evidentemente no nos gusta esta opción que en ningún caso es una #viviendadigna ni adecuada, — Coor Vivienda Madrid (@AlertaDesahucio) January 4, 2019

"Colapso" en Servicios Sociales

Higueras no ha tenido inconvenientes para reconocer que hay una "situación de colapso" en los recursos del Samur Social de Madrid, un hecho que ya han denunciado los propios trabajadores hace un mes. "Tenemos un problema: llegan a Madrid cada semana muchas familias demandantes de asilo y refugio, un perfil nuevo al que hay que atender. No es competencia nuestra, es del Gobierno central y de los Ministerios de Migraciones y de Interior, pero son familias a las que no podemos dejar en la calle. Hay colapso como en todas las administraciones y colectivos sociales", ha explicado Higueras.

Desde los colectivos por el derecho a la vivienda de Madrid recuerdan que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, a cuyo pacto internacional esta suscrito España, especifica claramente que no puede ejecutarse desahucios de familias en riesgo de exclusión social o con hijos menores, entre otros supuestos, y hacen hincapié en que España ya ha sido condenada por este comité por efectuar este tipo de desahucios. Exigen a la Comunidad de Madrid que adjudique las más de 500 viviendas sociales que tiene pendientes y que el Ayuntamiento "ofrezca alternativas reales" y no "soluciones que no pueden llevarse a cabo".