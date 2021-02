El desalojo de Radio Vallekas revela las dificultades de los medios comunitarios para subsistir

Este pasado lunes Radio Vallekas, la radio comunitaria del populoso barrio de Madrid, informó en un comunicado que a partir del próximo 1 de marzo tendrá que desalojar el local desde el que lleva emitiendo desde hace más de 20 años: una sentencia judicial le obliga a ello tras una denuncia presentada por la Agencia de Vivienda Social (AVS), un organismo dependiente de la Comunidad de Madrid.

"Nos echan, no nos callan", afirma en el comunicado Radio Vallekas tras explicar que la asociación sin ánimo de lucro que gestiona la emisora "dejó de pagar un alquiler abusivo de 1.400 euros mensuales en 2010" por un local de carácter social.

No había dinero para pagar ese precio tan alto, pero eso no ha impedido que la Comunidad de Madrid esté presionando a este medio: "Actualmente, la AVS nos reclama a una asociación sin ánimo de lucro casi 200.000 euros en alquileres atrasados y nos desaloja del espacio donde desarrollamos nuestra labor, sin darnos otra opción. No podemos resistir el desalojo, pero nos llevamos la radio a La Villana de Vallekas, a cuyas socias agradecemos habernos acogido. Las condiciones van a ser mucho más difíciles, ya que no dispondremos de todos nuestros equipos ni estudios, pero continuaremos haciendo programas y emitiendo", explica la entidad en ese mismo comunicado.

Radio Vallekas también denuncia que la Comunidad de Madrid, a través de la AVS, no se ha prestado a negociar un alquiler asequible ni tampoco ha ofrecido ninguna alternativa a una entidad que no recibe ninguna subvención pública y que sobrevive a duras penas gracias a los apoyos de sus socios y socias. "Con estas aportaciones apenas da para pagar el mantenimiento de los equipos, la luz, Internet y los gastos de comunidad del edificio", aseguran desde Radio Vallekas.

Ahora la emisora tendrá más dificultades para emitir y sacar adelante su programación, pero como asegura Mariano Sánchez, uno de los fundadores de Radio Vallekas, y actual coordinador de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM), "la gente de Radio Vallekas es gente luchadora y ellos lo han planteado como una nueva etapa".

Radio Vallekas es una de las emisoras comunitarias con más tradición: fundada en 1985, su desalojo evidencia el difícil momento que atraviesan las radios y el resto de medios comunitarios en Madrid, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento. Mariano Sánchez lo explica de forma cristalina: "Ha habido tiempos mejores, aunque nunca han sido buenos ni boyantes. Ahora mismo no sentimos el apoyo de las Administraciones públicas, al contrario, en algunos casos hemos sentido la presión porque varias emisoras están amenazadas".

Desde su posición de coordinador de URCM, entidad sin ánimo de lucro que agrupa a una docena de estas radios en toda la Comunidad de Madrid, Sánchez explica que otra radio comunitaria, OMC Radio en el distrito de Villaverde también se enfrenta a un cambio de local: "Ahora la emisora está compartiendo un local con una asociación de vecinos, pero el Ayuntamiento también quiere desalojar el local como ha hecho con otros espacios comunitarios en la ciudad de Madrid".

Sánchez cuenta que las radios comunitarias –en realidad son todas asociaciones sin ánimo de lucro– en Madrid no reciben ningún tipo de subvención. La propia URCM apenas recibirá 14.000 euros este año 2021 por parte del Ayuntamiento de Madrid. "Es para gastos administrativos principalmente", explica Sánchez. Además, con ese escaso dinero la UCRM coordina acciones formativas –cursos de radio fundamentalmente– y organiza un encuentro entre sus asociados para intercambiar información y conocimientos, así como dar apoyo para los servicios en internet.

En el pasado sí hubo más subvenciones, pero ahora el tema de las ayudas por parte de las Administraciones es un páramo: la crisis económica que arrancó en 2008 acabó con la mayoría de ellas. "Ahora las radios comunitarias en Madrid se financian a través de las cuotas de sus socios y socias, de la gente que le gusta y tiene amor por la radio", explica Sánchez. En Radio Vallekas aún recuerdan cómo antes de la crisis de 2008 la emisora recibía varias subvenciones para desarrollar proyectos de comunicación social, tenía varias personas empleadas y podía pagar sin problemas los gastos de alquiler. Pero aquellos tiempos acabaron y todavía no han regresado.

El apoyo hacia estos medios también depende de "la sensibilidad" de las autoridades del momento, sostiene Sánchez. Así, explica que durante la legislatura en la que Manuela Carmena fue alcaldesa de Madrid "la sensibilidad del Ayuntamiento era distinta". "Ahí sí sentimos apoyo, hubo alguna emisora que incluso fue a un local mejor, hubo algo de dinero... Pero Carmena no dejó atadas las cosas y en dos años todo se ha deshecho", se lamenta Sánchez.

Tanto Radio Vallekas como Sánchez lamentan el olvido, y hasta cierto punto el ostracismo, al que están sometidos los medios comunitarios pese a que en 2010, cuando fue aprobada, la Ley General de Comunicación Audiovisual (PDF)reconocía por primera vez la existencia de estos medios comunitarios así como su importante labor social. En esa ley se especificaba, además, que las Administraciones públicas locales y regionales deberían garantizar un espacio y licencias de emisión para ellos. Pero la ley no se ha desarrollado en su integridad y la situación de estos medios en los últimos diez años ha ido a peor. "El actual Gobierno de coalición ha prometido retomar esa ley de 2010. Vamos a ver si cumple", sentencia, esperanzado, Mariano Sánchez.

Resto de España: también sin ayudas

Lo cierto es que no sólo en Madrid, sino también en el resto de España, los medios comunitarios luchan por abrirse espacio y salir adelante en medio de grandes dificultades económicas. "Uno de los grandes problemas de los medios comunitarios en España es ese. Trabajamos con una media de ingresos de 7.000 euros anuales", explicaba esta misma semana a la agencia Sputnik Mariano Fernández Cabarcos, presidente de la Red de Medios, organización integrada por 25 entidades asociadas y 16 entidades colaboradoras en todo el Estado.

En ese mismo artículo en Sputnik, Fernández Cabarcos lamentaba que los medios comunitarios españoles no tengan el mismo nivel de presencia y apoyo institucional que en otro países: "Por ejemplo, desde el año 1981 en Francia, las radios comunitarias están regularizadas, tienen sus licencias, pueden operar y este año van a recibir un fondo del Estado de 33 millones de euros. Aquí en España son cero euros. La estrategia ha sido dejar morir a estos medios comunitarios".