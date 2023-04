Descuentos para el Día del Libro más sostenible

El Día del Libro es una fecha llena de significado y encanto en nuestro país, una jornada en la que la cultura y la literatura son las verdaderas protagonistas. Cada 23 de abril, nos sumergimos en una atmósfera casi mágica y somos atraídos por la belleza de las flores, el encanto de la literatura y el romanticismo que envuelve este día tan especial.



La bonita tradición de intercambiar flores y libros en el Día del Libro se ha convertido en una costumbre muy arraigada, un gesto simbólico para expresar amor, admiración y amistad entre las parejas, amigos y familiares. Todo gira en torno a los libros, la llave para abrir las puertas del conocimiento y la cultura, es por eso, que los amantes de los libros esperan con entusiasmo las numerosas ferias de libros, presentaciones de autores, actividades culturales y descuentos especiales que se ofrecen en este día.



Ahorrar a la hora de elegir un libro es posible, es por eso, que recogemos las ofertas y descuentos especiales para este día tan mágico, y todo ello con algunos valiosos consejos para que puedas comprar de manera más económica y sostenible. La sostenibilidad hoy en día es una preocupación común para muchas personas, y la compra de libros no es una excepción. La producción de papel y la impresión de libros pueden generar un gran impacto negativo en el medio ambiente, por eso, te ofrecemos información útil que además de ahorrar en tu bolsillo, ¡te ayudará a hacerlo en sintonía con el planeta!



¿Dónde encontrar ofertas el Día del Libro?

Estas son algunas de las principales tiendas que traen descuentos especiales para este Día del Libro 2023:



Fnac

En la web de Fnac, podrás encontrar una variedad de libros para todas las edades. Por el Día del Libro, los lectores pueden recibir en su casa gratis sus libros favoritos y disfrutar de un 5% de descuento por ello. En cuanto a sus opciones sostenibles, Fnac tiene una amplia variedad de libros en formato digital, disponibles en varios formatos compatibles con diferentes dispositivos, reduciendo así el impacto ambiental de la producción de papel. Además, la tienda tiene una política responsable con la sostenibilidad, eso significa que se esfuerza por reducir al mínimo el impacto ambiental de sus operaciones. Para no perderte ninguna oferta, podrás visualizar todas las promociones de Fnac que hay disponibles.



El Corte Inglés

La tienda El Corte Inglés también ofrece una amplia selección de libros para diferentes gustos e intereses, así como una sección específica de libros digitales. Además, su promoción de descuento especial del 5% en todos los libros para este día, tan señalado para los lectores, es una gran oportunidad para ahorrar en tus compras literarias. La entrega es gratuita para cualquier compra realizada online, superando los 50€ de compra y el tiempo de entrega suele ser de 24/48 horas. Puedes echar un vistazo a los descuentos El Corte Inglés para ahorrar dinero.



Amazon

La tienda de Amazon es ampliamente conocida por su inmensa variedad de opciones de libros en varios idiomas. Además de una extensa selección de libros tanto nuevos como usados, también puedes adquirir los títulos en formato digital, lo que reduce la huella de carbono y ayuda a preservar el medio ambiente. Las promociones Amazon se aplican regularmente en los libros físicos y electrónicos, y los tiempos de envío suelen ser rápidos.



Iberlibro

En su página web, Iberlibro cuenta con un amplio catálogo de libros antiguos y únicos. Su oferta también incluye una gran variedad de libros de segunda mano, lo que significa que pueden ofrecer precios más económicos, garantizando que cualquier libro comprado en su página será entregado en perfectas condiciones. En cuanto a envío, los tiempos y costos varían dependiendo del vendedor, pero suelen ser muy asequibles y siempre se especifican en la página al momento de la compra. Para que no arruines tu bolsillo a la hora de disfrutar de un buen libro, Iberlibro pone a disposición del usuario increíbles ofertas en Iberlibro



Recuerda siempre revisar las políticas de cada tienda antes de realizar sus compras para conocer más sobre las opciones de envío, devolución o tipos de pago disponible.



¿Cómo ahorrar y ser más sostenible durante el Día del Libro?

Ser sostenible es una tarea que no solo atañe a gobiernos, empresas y organizaciones, sino también a cada ciudadana y ciudadano. En el contexto de la compra de libros, ser sostenible significa saber elegir opciones que minimicen el impacto ambiental y generen un menor consumo de recursos naturales.



En la actualidad, el sector editorial es una de las industrias que desgraciadamente más recursos naturales y energía consumen, esto es, tanto en la producción de papel y la impresión de libros. Los procesos que traen detrás implican la emisión de gases contaminantes y un daño a la biodiversidad. Al comprar libros, es esencial considerar opciones más amigables con el medio ambiente.



Por ejemplo, optar por libros digitales en su lugar que, además de ahorrar papel, no necesitan ser transportados y pueden ser leídos en dispositivos que ya tenemos, como el móvil o la tablet. Asimismo, también es una buena elección comprar libros de segunda mano, que reducen el consumo de recursos naturales y el impacto ambiental. Otra opción sostenible es optar por libros con certificaciones de sostenibilidad, como los que certifican el uso de papel reciclado.



Ser sostenible en la compra de libros no sólo beneficia al medio ambiente, sino también a nuestra economía, ya que podemos adquirir libros de calidad por un precio mucho menor. Además, siendo sostenibles, contribuimos de manera directa a luchar contra la crisis climática, proteger la biodiversidad y asegurar un futuro mejor para todos.



Por esta razón, traemos 6 consejos más específicos para la compra de libros en distintos formatos y opciones:



Compra libros de segunda mano

Los libros de segunda mano son una excelente forma de ahorrar dinero. Puedes encontrarlos en tiendas especializadas online, en tiendas físicas, o sitios web como Amazon e Iberlibro. Recuerda revisar bien la descripción del libro antes de hacer la compra, y si es posible, revisa las fotos para asegurarte de que está en buen estado.

Opta por libros en formato de tapa blanda o rústica:

Los libros en formato de tapa blanda o rústica suelen ser más económicos que los de tapa dura. Si lo que te interesa es leer el contenido de un libro y no la apariencia estética, esta opción puede ser una buena forma de ahorrar dinero.

Compra libros electrónicos (ebooks)

Los libros electrónicos son más económicos que los libros de tapa dura o de tapa blanda. Además, son más fáciles de transportar y almacenar, y reducen la huella de carbono producida por la fabricación de libros físicos. Busca promociones de libros en la sección de descuentos de libros.

Aprovecha los audiolibros

Los audiolibros pueden ser una excelente forma de disfrutar de una buena lectura sin tener que leer el libro físico. Además, al comprar un audiolibro, tienes acceso ilimitado a su contenido.

Compra colecciones o packs de libros

Muchas tiendas online ofrecen colecciones o packs de libros a un mejor precio que comprarlos individualmente. Si buscas adquirir una serie completa o varios libros de un mismo autor, esta opción puede ser la más económica.

Aprovecha las ofertas especiales

Las tiendas online suelen tener promociones especiales durante el Día del Libro o en ocasiones especiales como el Black Friday o el Cyber Monday. Asegúrate de estar atento a estas fechas para aprovechar las mejores ofertas y descuentos.

¿Cuándo es el Día del Libro?

El Día del Libro se celebra anualmente el 23 de abril. Es una fecha especial para los amantes de la literatura en todo el mundo y se ha convertido en una tradición muy importante en muchos países.

¿Por qué se celebra el Día del Libro?

El origen del Día del Libro se remonta a 1926 en España, cuando la Cámara Oficial del Libro de Barcelona propuso la creación de esta celebración en conmemoración del nacimiento de Miguel de Cervantes, autor de la obra más reconocida de la lengua castellana El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.



Desde entonces, el Día del Libro se ha convertido en un día muy relevante para los amantes de la literatura y de la cultura en general, y se celebra en todo el mundo con distintas actividades, promociones y eventos enfocados en la literatura. Además, esta fecha se ha convertido en un momento para conmemorar el papel fundamental que los libros tienen en la educación, enriquecimiento cultural e intelectual de las personas.



En conclusión, ser sostenible en la compra de libros es una tarea esencial para proteger el medio ambiente, reducir la emisión de gases contaminantes y salvar la biodiversidad. Elegir opciones más amigables con el medio ambiente, como libros digitales, libros de segunda mano o libros con certificaciones de sostenibilidad, no solo ayuda al planeta, sino que también beneficia nuestra economía y puede mejorar nuestra calidad de vida.