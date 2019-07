Facebook anunció que prohibirá los anuncios en su plataforma que pidan a la gente en Estados Unidos que no vaya a votar, algo que aseguró que ocurrió en los comicios presidenciales de 2016 en ese país como parte de una "táctica" para influir en las elecciones. El gigante de la red se ha comprometido a hacerlo en otoño, antes de los comicios del el 5 de noviembre en EEUU, afirma en un post oficial Sheryl Sandberg, directora de operaciones de la compañía.

En la segunda entrega de su Auditoría de Derechos Civiles, la compañía de Menlo Park (California, EEUU), dirigido por la activista Laura Murphy (PDF), indicó que está desarrollando está nueva política de empresa y especificó que la prohibición se ceñirá a los "anuncios", por lo que, en principio, no afectaría a los comentarios de los usuarios. Aun con todo, Facebook dijo que es probable que la política sólo se aplique en Estados Unidos en su versión inicial.

Los equipos "ya están trabajando para prohibir los anuncios que desalientan a las personas a votar, y esperamos finalizar una nueva política y su aplicación antes de las elecciones para gobernador de 2019". "Estamos aprendiendo de las acciones pasadas en las que se ha usado indebidamente nuestra plataforma para suprimir el voto, y trabajamos en una política que prohíba los anuncios dirigidos a que la gente no vote", indicó la red social más usada del mundo en su informe.

La empresa que dirige Mark Zuckerberg ya esconde o penaliza contenidos que considera que han sido creados para confundir a la ciudadanía o difundir información falsa sobre las fechas o lugares de votación, y con esta prohibición busca evitar campañas que fomenten la abstención entre ciertos colectivos, apunta EFE.

El objetivo más inmediato de la compañía son las elecciones presidenciales de 2020 en EEUU, en las que el presidente Donald Trump se jugará la reelección y que se prevén especialmente crispadas.

Facebook —y otras populares plataformas de publicación de contenidos— se encuentra desde hace meses en el centro del debate sobre qué papel debe desempeñar como regulador de los contenidos que se comparten en su plataforma y, especialmente, sobre cómo debe luchar contra la propagación de noticias falsas, que en los últimos años han influido en la vida política y social de varios países.

Además, la empresa vive tiempos convulsos al haberse visto salpicada por multitud de escándalos relativos a su gestión de la privacidad de los datos de los usuarios, que han empañado considerablemente su imagen pública y podrían conllevar una sanción multimillonaria.

Política de 'no intervención'

La compañía ha mantenido hasta ahora una política de 'no intervención' sobre el contenido publicado en su plataforma; no suele prohibir o restringir la información errónea, sino que normalmente publica advertencias cuando la detecta a los usuarios, para aconsejarles que no la compartan.

La mayor polémica a la que tuvo que hacer frente Facebook saltó en marzo del año pasado, cuando se desveló que la consultora británica Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de internautas de la plataforma sin su consentimiento y con fines políticos.

Facebook creó su primer grupo para luchar contra los bulos (llamadas "sala de guerra") en octubre de 2018 para combatir las campañas de desinformación durante las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Se instalaron salas de guerra similares este año en Brasil, India y Europa antes de los comicios.

El próximo informe de progreso de la auditoría de derechos civiles de Facebook se lanzará a principios del próximo año.