Despedida a la "audaz" Rosa Regàs: "La vida de esta escritora, feminista y republicana, fue todo menos amarga"

La reconocida escritora barcelonesa Rosa Regàs falleció este miércoles a los 90 años en su hogar en Llofriu, Girona, según confirmó su familia a Público. Figuras del ámbito político, cultural y periodístico han resaltado el importante legado vital, moral e intelectual que deja la autora catalana.

Nacida en Barcelona el 11 de noviembre de 1933, Regàs obtuvo el Premio Nadal en 1994 con su novela Azul. En 2001, fue galardonada con el Premio Planeta por su novela de intriga La Canción de Dorotea y en 2013 recibió el Premio Biblioteca Breve por su obra Música de Cámara.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha destacado en la red social X (antes Twitter) tras la muerte de la escritora: "Decía Rosa Regàs que no hay cosa más amarga que la inutilidad. Y, echando la vista atrás, queda claro que la vida de esta escritora, feminista y republicana, fue todo menos amarga". La vicepresidenta ha añadido: "Nuestra responsabilidad es recoger su legado intelectual y moral".



El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha lamentado el fallecimiento de la escritora. "El legado vital y literario de Rosa Regàs es un ejemplo de ironía, audacia intelectual y compromiso con la sociedad. Nos deja una gran escritora. Ve libre de tantas mujeres en tiempo de silencio, tan admirada como íntegra en sus convicciones. Hasta siempre", ha publicado Urtasun en la red social X.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha manifestado su pesar por el fallecimiento de Rosa Regàs, a quien ha calificado como "un referente" de la cultura catalana. Illa ha afirmado: "La bibliografía de Rosa Regàs siempre será primordial para nuestra literatura. Quiero transmitir mi sentido pésame y todo el calor a su familia y amistades".

Juan Cruz sobre Rosa Regàs: "Fue una mujer independiente y audaz, viajera, alerta y progresista, hasta cuando serlo obligaba a riesgos terribles"

El escritor y periodista, Juan Cruz, ha insistido en que "Rosa Regàs deja tras de sí una biografía plena de editora y escritora, de mujer independiente y audaz, viajera, alerta y progresista, hasta cuando serlo obligaba a riesgos terribles. Su sentido del humor era parte de su encanto, como su risa y su sarcasmo. Era una vida plena".

La periodista Pilar del Río ha aprovechado la ocasión para citar las palabras de la escritora catalana: "Escribió Rosa Regàs viendo una foto de homenaje a Vázquez Montalbán en México y sintiendo a tantos ausentes: 'De pronto me he llenado de tristeza. Son tantos los que se fueron. Cada vez es más difícil sentir como tuyo el mundo que abandonaron'". Del Río ha lamentado: "Hoy se va ella y se lleva parte de mí".

La Editorial Planeta también ha expresado sus condolencias: "Nos ha dejado nuestra querida amiga, escritora, editora y traductora Rosa Regàs, Premio Nadal (1994) y Premio Planeta (2001). ¡Descansa en paz, estimada Rosa! Siempre te recordaremos y estaremos agradecidos por tu trabajo en el mundo de la cultura".



Una mujer luchadora, hija de republicanos

Rosa Regàs fue una mujer luchadora que desde su infancia tuvo que superar el estigma de ser hija de republicanos perdedores de la Guerra Civil. Tras un temprano matrimonio en el que tuvo cinco hijos, supo abrirse camino en la rígida sociedad franquista para estudiar Filosofía y convertirse en traductora, editora y, finalmente, en una escritora de éxito.

Llevó una vida intensa y llena de proyectos que la impulsaron a escribir cuando ya había superado ampliamente los 50 años, movida por la fuerza y el entusiasmo de quien busca la libertad y seguir su propio camino por encima de todo. Este ansia de independencia personal fue un ejemplo para otras mujeres de su época, que aún sentían la presión social de conformarse con lo que les imponía la sociedad en la que les tocó vivir.



En una entrevista para Público, la escritora catalana recordó sobre su infancia: "Lo pasé bien, era una persona relativamente feliz, con cierto aire independiente. Nunca he sido de un grupo cerrado, he ido bastante por mi cuenta, he sido amiga de mis amigos...". Además, Regàs insistía en que la República "es lo que marca la diferencia y la personalidad de un país. Valores como la educación o el amor por la cultura como base del progreso siguen vigentes, por no hablar de otros como justicia, libertad, solidaridad… Estas siguen siendo las banderas de la República, nos guste o no nos guste".

Nombrada en 2004 directora general de la Biblioteca Nacional de España por la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, impulsó la modernización de la institución mediante la digitalización de sus fondos y trabajó para acercarla a los ciudadanos durante sus más de tres años de gestión.