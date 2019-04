Despedirse de un ser querido

El duelo es el proceso se lleva a cabo después de esta pérdida para adaptarnos a la nueva situación y que, según los expertos, comprende cuatro fases básicas, conocerlas nos ayudará a superarlas con mayor facilidad. La primera de ellas es aceptar la pérdida; la segunda es expresar nuestras emociones, cómo nos sentimos sin temor ni vergüenza, la tercera consiste en aprender a vivir sin el ser querido y por último nos toca recuperar el interés perdido por la vida.



Aunque este es el recorrido ideal, al menos el más común, no todos los duelos son iguales, ni atraviesan todas las etapas ni en el mismo orden, pero es importante que de un modo u otro se lleve a cabo un proceso de despedida para que la pérdida no nos deje secuelas psicológicas mucho más complicadas e intensas.



Los entendidos coinciden en que un factor fundamental para la superación de la pérdida es el apoyo social, tanto en el momento en que se produce el fallecimiento, donde se llevan a cabo rituales públicos, como durante todo el proceso de duelo. Se necesitan personas alrededor que acompañen, que nos permitan expresar lo que sentimos, que nos distraigan o que simplemente nos ayuden a retomar el interés por cosas que han dejado de tener sentido para nosotros.



En el mismo momento del fallecimiento, es de suma importancia elegir una empresa especializada en los decesos, que se adapte a lo que queremos y necesitamos, interviniendo distintos factores en la decisión, como el presupuesto con el que contemos, el servicio que ofrezcan y el trato profesional y adecuado a la situación. Aunque hay diferentes opciones de servicios funerarios entre las que elegir, no siempre podemos acceder a ellas por falta de información. Este es el principal motivo por el que nace la compañía efuneraria, la primera funeraria online de España y que ya rivaliza con históricas del sector, como Interfunerarias.

¿Por qué nace efuneraria?

En la era digital, donde a cada día que pasa se suman nuevos procesos y gestiones que se realizan por, para y en el medio virtual, nace efuneraria el sitio web especializado en simplificar y facilitar al máximo posible uno de los momentos más complicados que se nos presentan en la vida.



La empresa efuneraria te orientará sobre todas las alternativas posibles que tienes para que puedas elegir la más cómoda y la que se ajuste a tus necesidades, asesorándote en todo momento, ofreciéndote su apoyo emocional y profesional por igual, tan necesario en esos duros momentos, con un servicio de calidad, ocupándose de todos los trámites a realizar.



En efuneraria podrás acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar a toda la información que necesitas a través de su web, y también podrás llamar por teléfono para resolver las dudas que puedas tener sobre cualquier aspecto relacionado con la muerte de un familiar, de los pasos que debes dar y que trámites realizar. Sus expertos podrán encargarse de todo el proceso para que, en momentos tan duros, no tengas que preocuparse por nada relacionado con el papeleo o la burocracia que se ha de llevar a cabo.

La tradición versus la modernidad

Como hemos comentado brevemente con anterioridad, efuneraria se trata de la primera funeraria online de nuestro territorio nacional y ya rivaliza con líderes del sector, como Interfunerarias, una funeraria tradicional referente a nivel nacional y que fue fundada en 1885 en la ciudad de Ávila. A lo largo de todos estos años, la compañía ha crecido y se expandido por toda la geografía nacional ofreciendo unos servicios funerarios de calidad a sus clientes.



Aunque se trata de una organización que cuenta con una larga tradición, Interfunerarias apuesta por la innovación en todo lo que concierne a la prestación del servicio y al asesoramiento experto y profesional a las familias, con el cuidado y el respeto que se merece este tipo de situaciones.



Su valor fundamental y al que dedican todo su esfuerzo y trabajo desde que naciese esta empresa es el cuidado de las familias, y todos los trabajadores que forman parte de esta gran compañía son conscientes de ello y tienen asimilado este valor. Tal y como ellos mismos expresan: "Entendemos la visión de Interfunerarias como el sueño compartido que nos anima cada día a crecer y a dedicar nuestros esfuerzos a cuidar de las familias. Aprendiendo de nuestros errores e innovando para no fallar, para estar a la altura. Haciéndolo de manera única, por vocación. Atreviéndonos a ser diferentes."



Interfunerarias cuenta con un equipo de profesionales que se caracterizan por brindar un servicio exquisito a las familias, cercano, humano e inmediato, para garantizar las necesidades que los familiares más allegados puedan tener.