La Plataforma por la Libertad de Pablo Hasél se ha encerrado con el propio Pablo en el rectorado de la Universidad de Lleida a la espera de que la policía acuda a detenerle. El rapero ha solicitado ayuda ciudadana para evitar su encarcelamiento por delitos de enaltecimiento del terrorismo y injurias a la corona. El plazo para que ingresara voluntariamente en prisión terminó el pasado 12 de febrero. Con fecha de ese día, Hasél escribía en su Twitter: "sería una humillación indigna acudir por mi propio pie ante una sentencia tan injusta".

"Estoy encerrado junto a bastantes solidarios en la Universitat de Lleida, tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme. Es en el Rectorat de Rambla d'Aragó por si alguien de por aquí quiere echar una mano", ha escrito el rapero en su Twitter.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha contestado al recurso de súplica presentado por el rapero Pablo Hasel contra su entrada en prisión, denegando la suspensión de la ejecución de la condena.

El rapero, que está condenado por una canción y 64 tweets, colgaba el pasado viernes en las redes el videoclip de una nueva canción titulada "Ni Felipe VI", en la que carga contra el actual rey de España y que incluye una "especial dedicación" del tema al "mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión" y empieza a rapear contra Felipe VI, al que llama "tirano" en la primera estrofa.

Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre la condena. Considera el inminente ingreso en prisión del rapero "injusto y desproporcionado" y ha lanzado una nueva campaña con C.Tangana para exigir la reforma del Código Penal y que no se persiga la libertad de expresión.

Para el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser "desagradable o escandaloso". "No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas", remarca Beltrán.

Más de 200 representantes del mundo del arte y la cultura españoles, encabezados por el cineasta Pedro Almodóvar, el cantautor Joan Manuel Serrat o el actor Javier Bardem, han mostrado su apoyo al rapero Pablo Hasél. Entre los firmantes del texto, además de los ya citados, aparecen los nombres del mundo del cine como Paco León, Luis Tosar, Alba Flores, Álvaro Morte, Javier Gutiérrez, Fernando Trueba, Aitana Sánchez-Gijón, Willy Toledo o Melani Olivares, así como de la música como Isamel Serrano, Josele Santiago, Coque Malla, Brisa Fenoy, Pedro Guerra o Fermín Muguruza.