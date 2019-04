Detenida una mujer por no entregar a su hijo al padre y tenerlo aislado sin escolarizar

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantener a éste aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, desde hace seis meses. La detención tuvo lugar la madrugada del pasado sábado en la localidad conquense de Villar de Cañas. La arrestada es María Sevilla, dirigente de la asociación fantasma Infancia Libre, que tras ser puesta a disposición judicial quedó en libertad con cargos.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado sobre la operación que ha llevado a esta detención, aunque sin confirmar el nombre de la arrestada. La mujer se encontraba en busca y captura desde septiembre de 2018 por incumplir una sentencia judicial que otorgaba al padre la custodia de su hijo, de once años, tras un divorcio.

Los investigadores comprobaron que el niño no había sido escolarizado ni atendido en ningún centro sanitario de España y finalmente lograron localizarlo en la provincia de Cuenca. Se trataba de una finca de 6.000 metros cuadrados en una urbanización despoblada y totalmente vallada, con medidas de seguridad que impedían comprobar lo que sucedía en su interior, ha precisado la Jefatura.

Tras varias semanas de vigilancia los agentes comprobaron que un hombre, actual pareja de la detenida, abandonaba la parcela en algunas ocasiones y realizaba compras, pero no veían al menor. Los agentes decidieron utilizar un dron para vigilar la finca y así vieron que en ocasiones ese hombre esperaba a la tarde o noche para sacar al menor a dar un breve paseo junto a su madre, tras comprobar siempre que no había nadie vigilándoles. También vieron en la finca a otra menor de edad, más pequeña que el niño, que resultó ser hija de la mujer y de su actual pareja.

Los agentes entraron a la vivienda la madrugada del pasado sábado y en ese momento la mujer y sus dos hijos estaban encerrados en una de las habitaciones. La niña se comportaba como si llevase tiempo aislada y llegó a olisquear a los agentes, han detallado fuentes de la investigación. María Sevilla fue detenida por un presunto delito de sustracción de menores.

Infancia Libre, la asociación que preside, aparece vinculada en internet a la web de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNEAF), pero desde esta organización han explicado que "desde hace años" no tienen contacto con la presidenta y que todas las comunicaciones vía email les han sido devueltas. En este sentido, han indicado que no han podido dar de baja a la asociación a nivel estatutario, precisamente porque no ha habido acuse de recibo por parte de la ahora detenida, único contacto que tenían de esta organización.

La asociación lleva sin actualizar su perfil de Facebook desde mayo de 2017. En Twitter no ha hecho ninguna interacción desde junio de 2018. María Sevilla participó en 2017 en un acto con parlamentarias de Unidos Podemos para reclamar al Ejecutivo mejorar la protección a los menores que sufren agresiones o abusos sexuales.