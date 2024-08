Detienen a un padre en la estación de Zaragoza tras agredir a su hijo de ocho años en un AVE

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre por agredir de forma violenta a su hijo de ocho años en la estación de tren de Delicias (Zaragoza), en el interior de un AVE que cubría la ruta entre Sevilla y la ciudad de Huesca. Un interventor del convoy fue quien llamó a los agentes para informar de que el hombre tenía cogido al menor del cuello.

Según consta en el atestado policial, al llegar a la estación, los policías localizaron en el andén al presunto agresor con su hijo y le pararon para proceder a su identificación. En ese momento, el progenitor comenzó a gritar a pesar de ser advertido de que debía colaborar por motivos de seguridad.

El menor confesó de manera espontánea que su padre le había pegado un bofetón en la cafetería del tren, que le había agarrado del pelo de forma dolorosa, le había dado varios golpes en el abdomen y le había hecho sentir avergonzado. Asimismo, dijo que no era la primera vez que le golpeaba. Tras escuchar el testimonio de su hijo, el padre agredió a uno de los policías, lo que hizo que le detuvieran.

Una vez inmovilizado, el detenido, un zaragozano de 34 años, comenzó a insultar a los agentes, llamándoles "hijos de puta", o diciéndoles "me cago en vuestros muertos" y "a mí no me podéis detener". Esta conducta agresiva se mantuvo, con patadas y escupitajos, hasta que el hombre fue trasladado a un centro hospitalario para una revisión médica.

El juzgado de guardia dictó la prohibición de que el detenido se acercase a menos de 200 metros de su hijo, así como de comunicarse de forma directa o indirecta con él. Mientras, el menor ha sido puesto bajo la custodia de sus abuelos.

A la hora de tomar su decisión, la jueza valora en su auto la existencia de un posible delito de lesiones en el ámbito familiar basado en los testimonios del interventor del tren, en la confesión espontánea del menor y en la conducta del padre tras su detención. Asimismo, no descartaba que el denunciado pudiera continuar con su actitud intimidatoria y agresiva hacia su hijo, en el caso de no haber tomado medidas.