"Derecho al paro quiero tener y hasta que lo tenga no me detendré", han cantado varios colectivos de trabajadoras del hogar esta mañana en la madrileña Puerta del Sol. A ritmo de batucada, han celebrado el Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar y de Cuidados reivindicando una legislación que reconozca los derechos laborales de las empleadas del hogar al mismo nivel que el del resto de profesiones. "¿Quiénes cuidan a las que cuidan?" han preguntado, afirmando que "se acabó la esclavitud".

En nuestro país, hay alrededor de 600.000 empleadas del hogar, de las cuales un 34% no están dadas de alta en la Seguridad Social, según la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar y Cuidados. La Red denuncia que una de cada tres trabajadoras del hogar viven por debajo del umbral de la pobreza y también una de cada tres trabajan sin contrato escrito. Se trata de un colectivo muy feminizado: el 955 del trabajo de cuidados remunerado es realizado por mujeres.

"Por ser empleadas del hogar no somos menos que nadie", asegura Josefina, de Mujeres Organizadas Paraguayas en España. "Ya es hora de que nos hagan pasar del Régimen Especial al Régimen General, para el día de mañana poder tener, como cualquier otro colectivo, el paro", exige.

El único colectivo sin derecho a paro

Las trabajadoras del hogar son el único colectivo sin derecho a prestaciones por desempleo. Desde 2012, es obligatorio que se les dé de alta en la Seguridad Social, pero con un Régimen Especial en el que cotizan por tramos, en vez de por lo que efectivamente ganan. "Si te despiden no hay indemnización y a los nueve días empiezas a cobrar cuando estás enferma, antes nada", cuenta Mari Carmen, empleada del hogar.

El Régimen Especial también afecta a las pensiones. La pensión media de las trabajadoras del hogar es de 521 euros mensuales, casi trescientos euros menos que la media del resto de mujeres trabajadoras. Además, el trabajo de cuidados es la única profesión donde el despido puede realizarse sin causa justificada y está permitido que las jornadas laborales alcancen las 12 horas diarias.

"No queremos seguir siendo la invisible, que deja limpia su casa y cuida a sus niños"

"Queremos derechos porque nuestro trabajo es digno, en condiciones laborales indignas", reivindica Carolina Elías, presidenta de la asociación de empleadas del hogar SEDOAC. "Nos despiden y no tenemos paro, no tenemos una ley de Prevención de Riesgos Laborales", denuncia. "No queremos seguir siendo la invisible, que deja limpia su casa y que cuida a sus niños mayores", afirma Elías.

Las asociaciones han pedido que España ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza los derechos de las empleadas domésticas. En su artículo 14, el convenio señala que cada Estado "deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general". Esto es lo que persiguen estos colectivos: "Queremos terminar con esa forma de esclavitud, simplemente queremos los mismos derechos que cualquier otra persona trabajadora en España", asegura la presidenta de SEDOAC.