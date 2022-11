Dimisiones en cascada en el equipo de Ayuso: la gerente asistencial adjunta de Atención Primaria también deja el cargo

Otra dimisión en la Consejería de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso. Si hace unas semanas la gerente de Atención Primaria Sonia Martínez firmaba su dimisión, este jueves lo ha hecho Nuria Fernández Cano, gerente asistencial adjunta de la Atención Primaria, la número dos del equipo.

Nuria Fernández ha abandonado el puesto, según han confirmado los tres partidos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) a Público, y hace más grande la crisis interna que atraviesa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que esta semana ha sido el foco de la noticia por su apertura de las urgencias extrahospitalarias, donde han sido muchos los centros que no han tenido médicos para atender a la ciudadanía.

Aunque la Consejería de Sanidad no ha querido hacer oficial la dimisión, esta se produce tan solo unas semanas después de la marcha de la gerente de Atención Primaria durante los encontronazos del Gobierno con los sindicatos por la amenaza de huelga indefinida de los sanitarios. Ahora, tras la criticada apertura de los Puntos de Atención Continuados (PAC) —antes conocidas como Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y Servicios de Atención Rurales (SAR)—, la número dos del equipo también abandona el barco.

Javier Padilla, diputado de Más Madrid, partido líder de la oposición, asegura a este periódico que "la sanidad madrileña está sumida en el caos, y la oleada de dimisiones de sus altos cargos sanitarios no para de sucederse". Padilla considera que esta última dimisión "refleja cómo el plan de urgencias extrahospitalarias no quiere asumirlo ni siquiera quien tiene que gestionarlo. No hay nadie al volante, y esto redunda en la calidad sanitaria que recibe la población", asevera.

Alejandra Jacinto, diputada de Unidas Podemos y candidata a las próximas elecciones, también ha confirmado la noticia y hace un análisis de la situación: "Hace dos semanas dimitió la Directora Gerente de Atención Primaria. Hoy dimite la Gerente Asistencial Adjunta de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Es evidente que la nefasta gestión sanitaria de Ayuso es insoportable hasta para los suyos. El caos organizativo que está generando con la apertura fantasma de los servicios de Urgenencia es indecente".