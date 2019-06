El director de un colegio de Madrid deja a alumnos con TGD sin su profesora desde hace nueve años

El director del colegio público Alejandro Rubio de Guadalix, Rubén Cascón, ha decidido prescindir de la profesora del aula TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) del centro. Según informa la Cadena SER, el director también pretende hacer unas reformas en el colegio y va a cambiar la ubicación actual del aula TGD para que su espacio sea ocupado por los despachos del equipo directivo (dirección, secretaría y jefatura de estudios).

Inma, como se llama la profesora, era la responsable del aula TGD desde su creación, hace nueve años. Pero en mayo recibió una comunicación del director en la que se la informaba de que no contaría con sus servicios el próximo curso. Al encontrarse en comisión de servicios, esta docente puede volver al centro donde tiene su plaza fija pero no quiere marcharse. Ante la decisión, ella remitió una carta a la Consejería de Educación en la que asegura que no ha recibido ninguna explicación al respecto y expresa su deseo de quedarse en el centro.

La noticia ha provocado un gran malestar entre las familias, el claustro y los propios alumnos. "La maestra no quiere dejar el centro, está muy contenta con lo que ha logrado en estos nueve años", ha explicado Paula Gómez, presidenta del AMPA, que ha puesto en valor el trabajo realizado por la docente: "Ha conseguido que el centro sea una referencia para los coles de la zona que vienen al nuestro para ver cómo hacemos las cosas y que ha tenido solo buenas palabras desde la consejería de educación".

Las familias también han mostrado su desacuerdo con el cambio de ubicación del aula TGD, ya que "se eligió ese aula porque era la más grande y luminosa y la mejor ubicada para que los niños pudieran llegar por sus propios medios". La única explicación que da el director a las familias es que se trata de un tema de seguridad.

Da la casualidad de que el PP de Guadalix ya llevaba en su programa electoral de cara al 26M la propuesta de las obras en el colegio Alejandro Rubio, entre las que destacaba la "ubicación de la Dirección y Recepción en el hall de acceso principal". Ahora, el director tendrá que esperar a que se conforme el nuevo Ayuntamiento para saber si cuenta con un presupuesto para acometer dichas obras.

Pese a que el AMPA ha pedido explicaciones al director, éste les ha dicho que "son motivos internos que no iba a entrar a valorar" con ellos. "Hay padres y madres que se han mudado a Guadalix para poder estar en este aula y, aún así, ha sido imposible lograr una explicación", lamenta la presidenta de la asociación.

Este mismo viernes se ha reunido un claustro extraordinario del colegio en el que los profesores han manifestado su apoyo a la profesora y han pedido explicaciones al director. Además, uno de los alumnos de Inma ha escrito una emotiva carta en la que cuenta los logros que ha conseguido gracias a la labor de la docente. Sami tiene once años y sufre Trastorno del Espectro Autista. Después de ocho años toca el piano y estudia francés.