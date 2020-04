Desde @FeministaForum me llega este comunicado, leed el último párrafo, no tiene desperdicio.

Me parece indignante que este "señor" Luís Ramon Núñez Rivas, profesor titular de @La_UPM pueda hacer este comunicado y no pase nada.

Fuera machistas de las Universidades! pic.twitter.com/so0z0hKGmz