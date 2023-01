La distinción de Ayuso como alumna ilustre de la Complutense desata tensiones en la universidad: "Es premiar a quien te abofetea"

Nadie puede -o quiere- explicar el verdadero motivo que ha llevado al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a otorgar a Isabel Díaz Ayuso la distinción de alumna ilustre por su paso por la Facultad de Ciencias de la Información. La única certeza es que esa propuesta ha traído dimisiones, críticas enfurecidas, comunicados e indignación entre estudiantes y profesorado. Una herida abierta el mismo año en el que Goyache tendrá que convocar elecciones para el Rectorado y la Comunidad de Madrid vivirá sus comicios autonómicos.

A mediados del mes de diciembre, la Facultad de Ciencias de la Información anunciaba qué personas habían sido seleccionadas para recibir la distinción como alumnos ilustres del centro. Ese pequeño grupo de elegidos necesita de la aprobación de la Junta de la Facultad, a no ser que el propio rector tome la decisión, medida que puede llevar a cabo según los estatutos de la UCM. Ya lo hizo con Letizia Ortiz, reina de España, y eso mismo ha hecho con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y también licenciada en Periodismo. Si nada lo impide, Ayuso será la primera política en activo en recibir este reconocimiento por parte de la universidad madrileña el próximo 24 de enero.

Desde que saltó la noticia, la avalancha de quejas en contra de este nombramiento ha sido intensa. Tanto, que el vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, presentó por carta su dimisión al rector. Pero más allá de movimientos oficiales en los despachos, la indignación ha llegado a las aulas, tanto a los escritorios de los alumnos como las mesas de los profesores. De hecho, este miércoles el rector recibirá a varios representantes de estos movimientos, que han pedido una reunión con el fin de evitar este reconocimiento tan favorable para Ayuso a solo cinco meses de las elecciones autonómicas.

Como primer movimiento, un total de 90 profesores de la Facultad firmaron con nombre y apellido una carta dirigida al rector para que reconsidere la distinción, casi el 30% de la plantilla, que asumen las represalias que pueda tener. "Supone un inadmisible posicionamiento de la Universidad en periodo de precampaña electoral y en un contexto de conflicto permanente del gobierno presidido por Díaz Ayuso con otros sectores públicos, como el de la sanidad", asegura la misiva entregada al rector Goyache.

Álvarez Rivas: "Lo haríamos con cualquier político en activo"

El profesor David Álvarez Rivas es uno de los promotores del texto y critica tanto que el rector eligiera a dedo a Ayuso sin votarlo como el momento elegido: "No vivimos en momentos como para que estas decisiones sean unilaterales. Nos parecía menos decoroso que sea con una representante politica en activo de quien depende la gestion de la educacion. Nos avergüenza que la Complutense se vea salpicada por cosas totalmente evitables. Hay cosas que en la gestión no se pueden evitar, pero esto sin tener que vernos envueltos en la polémica, si que estamos tristes. Lo haríamos con cualquier político en activo", asegura.

Pero esa no es la única carta contra la mención de Ayuso como alumna ilustre. Además, un total de 120 de profesores relacionados con la comunidad científica también ha pedido que se frene este proceso al ser Ayuso una "persona que está en la primera plana de la política y desde esa posición haga declaraciones en contra de la lucha contra el cambio climático, tildando de comunistas a los que trabajamos en este tema". La carta, firmada por Belén Rodríguez de Fonseca, catedrática en Física de la Tierra de la Facultad de Ciencias Físicas y

coordinadora del Máster en Meteorología y Geofísica de la UCM, ha sido apoyada por muchos compañeros.

"Se debería ser tajante en un tema como este y no permitir fisuras sobre el mismo, vengan de quien vengan. Ruego que se reconsidere este nombramiento", escribe Belén Rodríguez en la carta, que arranca con una mención a unas declaraciones de Ayuso en las que negaba el calentamiento global y apuntaba que "desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático".

Y además de las opiniones expertas, se han recogido ya 1.200 firmas que piden que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid no sea condecorada por la Universidad Complutense. La mirada crítica a esta decisión cada vez se hacen escuchar más. Fernando Quirós, profesor de Periodismo y exvicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información no ha firmado ninguno de los manifiestos, pero también se muestra contrario al nombramiento de Ayuso: "No creo que ni periodisticamente ni en cuanto a su trabajo académico esta señora sea acreedora de ser alumna ilustre. Si por algo se caracterizan los gobiernos de Ayuso y su mentora Aguirre es por ser contrarios a la universidad pública. Su política, con la sanidad como ejemplo, es lo contrario a lo que debe ser la gestión publica. Yo no le daría la mencion, es premiar a quien te abofetea", asegura el catedrático.

Entre el alumnado también ha sentado mal la decisión y auguran movilizaciones para mostrar su descontento. El Sindicato de Estudiantes organizará concentraciones para protestar: "Es un escándalo, no hace ni un par de meses fue lo del Colegio Mayor Elías Ahuja y aquello tampoco se ha cerrado. Lo hacen para mandar un mensaje desde la derecha y dejar claro que Ayuso es intocable. Ayuso ha recortado en educacion salvajemente plazas de FP pública y destina becas a familias ricas. Vamos a organizar una concentracion previa al día 24 frente al Rectorado para presionar y que se retire esa propuesta", zanjan desde la Portavocía del sindicato.