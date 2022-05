Diversos colectivos marchan juntos por Madrid para preparar una respuesta social al aumento de la carestía de la vida

Algo menos de 200 personas han marchado desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Oriente como preludio de una gran asamblea de colectivos que buscan vertebrar una respuesta social a "este momento de aumento de carestía de la vida y precarización". Así lo han señalado desde la propia Asamblea de colectivos, barrios y pueblos de Madrid, convocante de la movilización, en donde se agrupan organizaciones y sindicatos que reivindican una sanidad pública, vivienda digna, transportes públicos de calidad o que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Unos minutos después del medio día los acalorados manifestantes enfilaban la calle Arenal. "Sanidad y educación, no a la privatización", se escuchaba en las inmediaciones. Los altavoces, parapetados por una placa solar, retumbaban en la calle. La megafonía aplacaba las pocas personas que, a simple vista, han acudido a la manifestación: "En realidad lo importante será la asamblea de después, donde van a participar casi 200", dice René Otaduy, portavoz de la Coordinadora 25-S y miembro de la Asamblea que promueve la cita.

"El proceso de precarización en Madrid es tremendo", ha afirmado el portavoz de la marcha

"Queremos decidir y reflexionar en común cuál es la situación actual de la Comunidad de Madrid, darle continuidad a esta campaña para lograr movilizaciones lo más contundentes posibles a partir de septiembre", agrega Otaduy entre las banderas rojinegras del sindicato Solidaridad Obrera.

Denuncian el aumento de la carestía de la vida, al igual que el de la pobreza. "El proceso de precarización en Madrid es tremendo. Según datos de Cáritas, la exclusión social afecta a 1,5 millones de personas, es decir, el 22% de la población total, y 800.000 de ellas están en riesgo de pobreza severa", continúa el portavoz.

Grandes poderes, grandes capitales

Unos datos que, tal y como confirman desde la Asamblea de colectivos, barrios y pueblos de Madrid, quedan patentes en otro aspecto nada desdeñable. Se refieren a la caída de tres años y medio de la esperanza de vida en la región desde 2019 hasta 2021. Según agrega el propio Otaduy, "las medidas que se van a adoptar para supuestamente corregir el proceso inflacionario tiene unos claros beneficiarios, que son los grandes poderes y los grandes capitales", y por eso también se han manifestado.

Los lemas coreados durante la jornada no dejaban lugar a dudas de la transversalidad del momento: "Transporte público a precios asequibles", "no toleramos ni un desahucio más", "gastos militares para escuelas y hospitales" y "el dinero del Borbón para electricidad y calefacción". Mientras un furgón policial abría y otro cerraba la marcha que no ha tardado apenas media hora en recorrer los pocos metros que separaban su inicio del final, el integrante de la Coordinadora 25-S relataba que "la gestión de la pandemia, la inestabilidad política y la escasez de materias primas contribuyen enormemente al incremento de la inflación".

Así pues, entienden que "por desgracia", ese proceso se incrementará. "Madrid se va a volver un lugar cada vez más polarizado entre ricos y pobres, y a eso queremos responder", en sus propios términos. Responder, dice, a partir de la llegada de este otoño dado el "preocupante" panorama que previsualizan. En concreto, la situación en la región madrileña parece ser especialmente complicada, a tenor de otro dato aportado por el movimiento de pensionistas que también forma parte de la Asamblea: la mitad de las pensiones están por debajo del salario mínimo.

Manifestantes marchan desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Oriente. — Guillermo Martínez

Precarización reinante

Un chaval con una bufanda del victorioso Real Madrid a la cabeza se ha quedado unos segundos mirando a los manifestantes. Su rostro neutral, si decía algo, era que no entendía nada de lo que sucedía. Otaduy lo explica: "Lo que estamos haciendo es coordinarnos entre nosotros. Movimientos sociales, sobre todo asambleas de base, que nos permitirán responder a la situación que estamos sufriendo y que irá en aumento. Entendemos que el Gobierno regional está tratando de ocultar indicadores de precarización como los que manejamos nosotros, así que este proceso es fundamental para tomar conciencia del panorama en general".

Los cánticos a favor de una huelga general ensordecían la plaza de Isabel II

Los cánticos a favor de una huelga general ensordecían la plaza de Isabel II, donde se ubica el Teatro Real. Allí y debido a la hora, los cafés contrastaban con las cervezas en la terraza del Café del Real, donde la gente no ha tenido más remedio que interrumpir sus conversaciones hasta que la megafonía se ha alejado del lugar. Poco después, la marcha llegaría a la Plaza de Oriente. La sombra que la parte trasera del ya mencionado Teatro proporcionaba a los transeúntes ha sido la zona indicada para cantar un chotis reivindicativo. Al rato, aquello se había convertido en una suerte de micro abierto en el que ha sonado hasta una jota aragonesa.

Quedaba poco para el fin, tan solo unos metros y llegarían al lugar preparado para la asamblea de colectivos. Poco antes, el portavoz de la Coordinadora 25-S trataba el estado actual de los movimientos sociales: "La situación es complicada. No se puede negar que vivimos una etapa de amplísimas movilizaciones pero que ahora, por diferentes factores que han contribuido a limitar nuestra capacidad de respuesta, la cosa ha cambiado". Factores que el propio Otaduy ejemplifica con la pandemia y los numerosos "casos de represión contra activistas" que se han dado en los últimos años.

Llega otra crisis

Leopoldo Pelayo es el portavoz de la Coordinadora General de Pensionistas en la capital, organización que también forma parte de la Asamblea de colectivos, barrios y pueblos de Madrid. Este domingo, presente en la pequeña marcha y después en el encuentro que han realizado en la Plaza de Oriente, aducía que los pensionistas son uno de los colectivos demográficos que más está sufriendo la inflación. "Llevábamos desde el año 2000 prácticamente sin una inflación muy elevada, pero debido a la especulación de las empresas energéticas y el apoyo militar a Ucrania, se ha disparado", opina el activista.

"Nosotros no estamos dispuestos a aceptar esta nueva crisis, cuando muchas familias no han superado la de 2008. Esta carestía es inasumible por parte de los trabajadores y los pensionistas. La cesta de la compra está a unos niveles inaceptables", arguye Pelayo. Él mismo recuerda que el 34% de las familias en Madrid tan solo tienen un ingreso: la pensión. Por eso mismo, continúa, llama a la movilización a cualquier persona o colectivo que quiera integrarse en la Asamblea madrileña: "Esta realidad afecta a sectores muy concretos, que son los jóvenes, amplio sector de trabajadores de una determinada edad, y a los pensionistas".

Tanto Otaduy como Pelayo integran este movimiento que ha intentado iniciar un proceso de vertebración que, pretenden, eclosione con la llegada del otoño. Según el primero, "la movilización será la única forma de transmitir a los políticos el malestar social". Tal y como expresa el segundo, "ha llegado la hora de defender lo público, como el sistema de pensiones".