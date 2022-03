Docentes y estudiantes llenan las calles contra el 25% de castellano en la escuela en Catalunya: "Ahora ya se supera"

Más de 7.500 docentes y estudiantes, según la Guardia Urbana, se han manifestado este miércoles por el centro de Barcelona contra la sentencia que obliga a impartir un 25% del contenido en las escuelas en castellano. Este viernes termina el plazo para que la Generalitat aplique voluntariamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya (TSJC) y los sindicatos COS, USTEC-STEs, SEPC y la Intersindical han hecho un llamamiento a la huelga en defensa del catalán en las aulas y para reclamar una respuesta firme del Departament d'Educació.

En la protesta, que ha empezado en Urquinaona y ha terminado ante el propio TSJC, se han visto mayoritariamente estudiantes, tanto de instituto como universitarios, así como docentes, muchos, acompañados de sus hijos. "La docencia ya no se hace al 100% en catalán, basta con pasear por las aulas", explica un docente, que prefiere no decir su nombre, que protesta junto a sus dos hijos. Profesor de secundaria, lamenta que esta movilización ha tenido menos seguimiento, en parte "tapada" por la convocatoria de cinco días de huelga del profesorado entre la semana pasada y la próxima por la falta de recursos y los cambios anunciados por Educació.

La huelga ha tenido un seguimiento del 6% según Educació y del 40%, según los sindicatos

En un mes en el que el sector de la educación está convocado a hasta siete días de huelga -sumando la de hoy y la del 8 de marzo-, más manifestantes también han criticado que no se haya dado tanta relevancia a la protesta de este miércoles, pese a la "preocupación" en los centros. "Ya se habla mucho castellano en la escuela, y si encima el catalán no se garantiza en las aulas, no sé qué vamos a hacer", añade el profesor. Según el Departament, alrededor de un 6% de docentes de los centros públicos y el 4% de los concertados han secundado el paro de hoy. Sin embargo, los sindicatos cifran el seguimiento en un 40%.

Xavi, Laia y Guillem son tres profesores de secundaria —uno de ellos está terminando todavía el máster para ejercer— que han pasado por varios centros y coinciden en que "en algunos ya se supera el 25% de castellano". Les preocupan las "agresiones constantes" contra la lengua cuando está en declive, y califican de "optimistas" los últimos datos del Síndic de Greuges, en los que se señala que la lengua vehicular en primaria es el catalán en un 70% y en secundaria , en un 64%.

El paro sí ha sido mayoritario entre los estudiantes universitarios y se han visto aulas vacías. "Hay que defender el catalán en todos los ámbitos, sufre ataques tanto políticos como judiciales y está retrocediendo", afirma Miquel, estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Carla y Carlota, estudiantes de Bachillerato, también tienen claro por qué hoy no han ido a clase: "Habría que reforzar la lengua porque está en decadencia". Explican que entre sus compañeros hay opiniones divergentes, muy polarizadas en función de la familia, y consideran la sentencia "injusta" porque decisiones así "no ayudan a que el catalán se conserve". El próximo año irán a la universidad y reconocen sorpresa porque muchas de las clases se dan en castellano, una cuestión que, aseguran, no entienden.

Críticas a la respuesta de la Generalitat

Rut es conserje en un centro de Barcelona y ha venido a manifestarse con su hija. "No podemos dejar que el catalán peligre. Cuando yo estudiaba se empezaba a hacer en catalán, ¿y ahora debemos perderlo?", pregunta. Asegura que la única respuesta ante los "ataques" a la lengua debe ser salir a la calle, y reclama también al Departament más respuestas sobre qué hará. "No se puede dejar la responsabilidad al equipo directivo", lamenta.

Cambray niega "pasividad": "Los centros tienen toda la cobertura"

Los sindicatos también denuncian la respuesta "vacía" de la Generalitat a la sentencia, pero el conseller, Josep González-Cambray, negó "pasividad" a la hora de responder y afirmó que "los centros tienen toda la cobertura política y jurídica frente a una sentencia que consideramos una intromisión ante un modelo de éxito". El Govern anunció este martes el inicio de la elaboración de un nuevo decreto de usos lingüísticos en las escuelas que no aplicará porcentajes.

Carme, docente en un centro de Terrassa, también critica la falta de información del Departament. Ha venido con su marido y sus dos hijas y subraya la importancia de "la lengua común" para garantizar la cohesión social en Catalunya. Trabaja en un centro de alta complejidad y asegura que muchos de los alumnos, si no hablan en catalán en la escuela, no podrán aprenderlo en ninguna parte. En otras ciudades catalanas también ha habido manifestaciones, como en Tarragona, donde se han congregado un millar de personas, en Girona, donde lo han hecho 2.000, y en Lleida, donde la protesta ha reunido a 250.