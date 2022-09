El drama de las familias tras la decisión de Bimbo de cerrar su planta de Paracuellos: "Es un golpe duro"

Este diciembre de 2022, José Antonio Baratas iba a cumplir 30 años levantándose pronto de la cama en su casa de Torrejón de Ardoz para desplazarse a Paracuellos del Jarama, donde Bimbo tiene una de sus factorías. Hace exactamente 15 días, le dieron la noticia de que quizá ese aniversario nunca llegue. La compañía comunicó al comité de empresa su intención de cerrar la factoría y cesar los contratos de sus trabajadores, una cifra que se sitúa en los 190. La plantilla no se amilana. Ya han convocado varias movilizaciones y paros de 24 horas. El primer día de huelga, este 26 de septiembre, ninguno de los empleados entró en la factoría a trabajar, según comenta CCOO.

Este es el único sindicato presente en el comité de empresa de la fábrica de Bimbo, y Baratas forma parte de él. Todavía está asimilando que la empresa quiera despedir a casi dos centenares de personas y dejar sin trabajo a 75 más de forma indirecta. Lejos queda lo entrañable de una firma que ha acompañado a pequeños y grandes durante décadas; y es que a nadie se le escapa que al pan de molde se le llamaba Pan Bimbo, una marca que también está detrás de los míticos donuts. Nada de eso importa a Baratas que, por el momento y a sus 48 años, lucha por mantener su puesto de trabajo y el de sus compañeros.

"No somos ajenos a la situación económica que se sufre, con la guerra de Ucrania y la inflación, y sí es cierto que la venta de nuestros productos puede estar sufriendo un parón, así que pensábamos que en aquella reunión reestructurarían algún turno de trabajo, no que nos echaban a todos a la calle", relata el propio Baratas. Este día 28 celebran la tercera mesa de negociación, que durará como máximo un mes, tal y como indica la ley. Ya desde el comienzo, la empresa alegó que hay zonas de la factoría inutilizadas, un extremo que no desmienten los representantes de los trabajadores pero que no ven suficiente para cerrar la planta y despedir a la plantilla.



Movilizaciones a la par que la negociación

En el primero de los encuentros constituyeron la mesa por ambas partes y la compañía entregó la documentación y el informe técnico. En el segundo, los sindicalistas contraatacaron con un informe propio que recogía las causas por las que no están de acuerdo con el cierre de la planta. Mientras tanto, la movilización no para. La concentración en la puerta de la fábrica de Paracuellos del Jarama del pasado día 26 fue todo un éxito, así como la huelga de ese día seguida por la totalidad de la plantilla: "Esto nos dice que los trabajadores nos dan firmeza para seguir defendiendo la viabilidad de la planta", recalca Baratas.

Pan Bimbo, Donuts, Bollicao, Donetes… Muchas son las marcas de bollería industrial bajo el paraguas de Bimbo después de que comprara las más interesantes a su competencia, Pan Rico, hace años. "Es una empresa que está en expansión continua y que en España no para de comprar otras plantas. No comprendemos que una compañía tan potente, en lugar de comprar una fábrica más pequeña y reubicarnos, lo que tenga pensado es echarnos a la calle", reflexiona este miembro del comité de empresa.

Por el momento, hay casi 200 trabajadores en cuatro líneas de producto: una de pan de molde; otra de Donuts, siendo el centro de trabajo de España que más fabrica; variedades de productos de hojaldre, la única factoría que las hace; y una línea de Dokyo, el más novedoso de los productos pero también con cierto impacto. Según Baratas, "tenemos argumentos porque aquí hay carga de trabajo y gran potencial, además la fábrica está bien comunicada con Madrid y eso siempre ayuda".



Sobreponerse al despido

Pese a ello, la factoría necesita inversión, pero desde CCOO consideran que se pueden llevar a cabo otras acciones antes del despido de los 190 trabajadores directos de Bimbo en Paracuellos del Jarama. "Queremos ser realistas y no crear falsas expectativas. Sabemos que el grupo tiene 14 centros en España y dos de ellos muy próximos a Paracuellos, pero la empresa no ha puesto nada claro encima de la mesa así que por el momento no podemos decir mucho más", agrega el vecino de Torrejón de Ardoz.

Baratas está casado y tiene un hijo. Su hermano y compañero de faena, lo mismo, pero con dos bocas que alimentar. "Tengo 48 años y llevo trabajando aquí 30. Como te imaginarás, no te planteas que algo así pueda suceder", dice algo emocionado. Son 190 vidas que podrían quedar rotas en el verano de 2023, fecha que la empresa ha marcado para el cierre definitivo, cada una con sus propias circunstancias y que tendrán que luchar por la pervivencia de sus empleos y, llegado el caso, sobreponerse al despido. "Y aquí nadie ha dejado caer los brazos, eh. 15 días después de conocer la nefasta noticia, el personal sigue respondiendo de la misma forma, a pesar de que la cabeza está en otro sitio", determina Baratas.



Dinámica extendida en la Comunidad de Madrid

Antonio Rodríguez, coordinador de la Federación de Industria de CCOO en la comarca norte de Madrid aporta una visión general de lo que está sucediendo en Bimbo: "Desgraciadamente sufrimos una pérdida del tejido industrial y empresas manufactureras muy importante en la Comunidad de Madrid". Desde su punto de vista, "un país con industria es un país que sale antes de cualquier tipo de crisis, económica o sanitaria".

En los últimos años se han desmantelado numerosas empresas en la región y "el Gobierno de la Comunidad de Madrid en absoluto apuesta por mantener los empleos", puntualiza Rodríguez. Al fin y al cabo, decisiones como la tomada por Bimbo son muy difíciles de revertir a no ser que los posibles problemas se atajen antes, con cierta previsión. Según el sindicalista, "habría que sentarse con las compañías para trazar algún plan industrial para que vean atractivo quedarse en la Comunidad, porque si no tienes que enfrentar una decisión unilateral por parte de la empresa, como lo que ocurre en Bimbo, y eso es prácticamente imposible darle la vuelta".

Al coordinador de CCOO tampoco se le escapa que se trata de una firma muy presente en la casa de todos los españoles, un referente en los hogares que miles de personas han tenido desde su más tierna infancia. "Es un golpe duro que una empresa como Bimbo tome esta decisión, sobre todo siendo una planta viable", agrega. Desde esta forma, desde la Federación de Industria reclaman actuaciones a nivel estatal y autonómico que vayan más allá del partido político que en un momento concreto esté en el poder. "Es clave para el futuro del país tener una industria fuerte y poder garantizar los miles de empleos que aporta, y eso será algo en beneficio de todos y todas", remata Rodríguez.