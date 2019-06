El examen de Matemáticas II de selectividad de la Comunidad Valenciana ha generado polémica por su gran dificultad. Este ejercicio ha provocado tal conflicto que la plataforma Change.org ya ha recogido más de 22.000 firmas en contra de la que consideran la prueba más difícil puesta en las Pruebas de Acceso a la Universidad desde hace años. "Buscamos soluciones ante el examen más difícil de matemáticas II de selectividad de la Comunidad Valenciana. Se trata del examen más difícil de todos los años. Exigimos una solución ya", aseguran los peticionarios.

"A mí me costó hora y cuarto hacer la opción más fácil y eso que iba a toda castaña", dice una profesora

La indignación viene tanto de alumnos como de profesores. En declaraciones a Cadena Ser, Laura Navarro, una estudiante con una media de sobresaliente, ha contado que no pudo terminar el examen y dejó la mitad sin responder porque "se preguntaron cosas para las que no estábamos preparados" y se mezcló en un problema "matemáticas con física". Laura aspiraba a entrar en la carrera de Biología y ahora teme no acceder si no alcanza la nota necesaria. "Matemáticas es una asignatura del bloque de las generales, fundamental para tener una buena media", explica. Su profesora durante el curso, Gema Barreda, también ha mostrado su enfado: "A mí me costó hora y cuarto hacer la opción más fácil y eso que iba a toda castaña".



Ignacio García, estudiante, cree que "la gran dificultad" del examen se debió "a la extensión", "al cambio de la forma de preguntar" y “a los contenidos", ya que "salió un teorema que hacía 15 años que no se preguntaba". Ana Aguilar, una de las peticionarias en Change.org, ha señalado que el examen de matemáticas de la modalidad de Ciencias es "el más importante de toda la selectividad". "Un examen así el primer día ya te anula para el resto de los exámenes, que además perjudica a alumnos que quieren acceder a carreras universitarias con unas notas muy superiores a la media", apunta.

En este sentido, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha defendido este miércoles el actual sistema de Evaluación para el Acceso a la Universidad. A juicio de los rectores, es un sistema que "funciona bien" y que es igualitario en cuanto a nivel de dificultad en todas las comunidades autónomas. Responden así, en un comunicado, al debate surgido después de que algunos partidos como PP y Ciudadanos y algunas comunidades como Galicia y Castilla y León hayan instado a que la EBAU sea igual en todas las regiones para que no haya diferencias a la hora de optar después a una carrera.