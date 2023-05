Ecologistas protestan frente a la sede del PP para denunciar las "nefastas" políticas en Doñana

Al grito de "regadíos ilegales matan humedales", se ha concentrado este martes una decena de activistas de Ecologistas en Acción frente a la sede del PP en Madrid. Por si había alguna duda, los manifestantes han desplegado una pancarta en la que se podía leer "salvemos Doñana" para denunciar las políticas –"nefastas", según gritan megáfono en mano– que el partido conservador quiere impulsar en el emblemático humedal onubense.

"Esta no es la primera vez que Ecologistas en Acción reclama la defensa del Doñana. Hace 25 años, tras el vertido de Aznalcóllar, realizamos una acción frente a esta misma sede", recuerda Theo Oberhuber, fundador de la organización conservacionista. "Ahora el PP está gobernando en Andalucía y apuesta por la destrucción de Doñana. El señor Feijóo asegura que va a dar agua a los territorios que no disponen de ella y el señor Feijóo no es un mago", agrega.



"Se está planteando una apuesta por la destrucción de Doñana"

Con la protesta, cuentan a los medios, pretenden "llamar y destacar el tema de Doñana" de cara a la movilización prevista para el domingo 14 de mayo en Sevilla. "Queremos que, por una vez, el PP empiece a desarrollar políticas ambientales sostenibles y ejecutables a medio plazo. Se está planteando una apuesta por la destrucción de Doñana, pero también de muchas actividades que dependen de ese espacio. Si no hay agua no hay agricultura", recuerda el ecologista.

Los activistas han mantenido la protesta durante varios minutos mientras gritaban consignas ante la mirada atenta de los empleados de seguridad de Génova. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido hace semanas con la protesta de Futuro Vegetal, los manifestantes no han arrojado pintura ni otras sustancias a la fachada del cuartel general del PP.

"Partido Popular, desastre ambiental", "Salvemos hoy Doñana, no esperemos a mañana" y "el cambio de clima provoca la sequía" son algunos de los lemas escuchados en una acción en la que no ha tenido que intervenir la Policía y a la que no se ha asomado ninguna cara conocida de la formación liderada por Feijoó.

El PP pretende legalizar cerca de 2.000 hectáreas de regadío que, de manera irregular, extraen agua del humedal de Doñana para sacar adelante cultivos de fresa y frutos rojos, entre otros. Unas políticas que cuentan con el rechazo del Gobierno del Estado y de la Comisión Europea, pero también de las organizaciones ecologistas y la comunidad científica.

Según la Estación Biológica de Doñana, adscrita al CSIC, el regadío intensivo es una de las causas principales del declive del humedal, el cual ya tiene el 59% de sus lagunas secas y registra un descenso en todas sus masas de agua. Todo ello tiene impactos graves en la biodiversidad del entorno. Las aves acuáticas, según la Sociedad Española de Ornitología, están siendo las más afectadas y sólo dos especies, de las 22 registradas en el humedal, revelan una tendencia poblacional positiva entre 2004 y 2022.