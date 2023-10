Un edil del PP en Torrox (Málaga) compara a los migrantes con animales y dice que en Canarias están contagiando el tifus

Intolerables declaraciones de un concejal del PP en Torrox (Málaga). Salvador Escudero, responsable de Cultura y Tradiciones Populares, ha comparado a los migrantes con los animales al referirse a la reciente llegada de más de 200 inmigrantes procedentes de Canarias, en su mayoría subsaharianos, que han sido trasladados por el Gobierno central a un hotel de este municipio malagueño en colaboración con la Cruz Roja.

En una entrevista en la radio municipal, Escudero se ha despachado con un discurso xenófobo al más puro estilo de Vox criminalizando al colectivo. Ha dicho que los migrantes, "por muy bien que estén" aquí, no se sabe "por dónde van a ir" ni "qué harán", "si van a tirar por la carretera, si van a robar un coche o si van a buscarse la vida porque no tienen nada".

"Y ante la nada, tienes una desesperación y llegas a un momento en que cometes algo que a lo mejor no está en tu pensamiento, pero la necesidad empuja", ha afirmado Escudero, que ha planteado la idea de establecer algún mecanismo de "control" de estas personas durante su estancia en Torrox.

"Control no sé, como no le pongan una marca como a los animales, que le pongan una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control de estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes", ha declarado.

Salvador Escudero: "Encima en Canarias ya está el tifus, no sabemos lo que nos pueden traer"

Además, Escudero ha acusado a los migrantes de introducir la enfermedad del tifus en las islas Canarias sin ningún tipo de prueba al respecto. "Encima en Canarias ya está el tifus, metemos el tifus aquí, no sabemos lo que nos pueden traer", ha agregado el concejal.

También ha aprovechado la ocasión para criticar la actuación del Gobierno al respecto: "Que cojan y nos lo encasqueten así porque sí, por la puerta de atrás, sin poder tener algo preparado de seguridad, porque no sabemos lo que puede pasar, es como si te meten una bomba de relojería y te dicen que no saben cuándo va a explotar".

"No podemos dejarnos invadir"

Ante la incesante llegada de migrantes a las costas españolas, Escudero ha dicho que "no podemos dejarnos invadir así como así" y ha invitado a las personas que "se preocupan" por la migración a "meter a estas personas en sus casas y paguen impuestos extra para este tipo de cosas".

Ante estas declaraciones, la portavoz del PSOE en Torrox y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez, ha pedido el cese inmediato del concejal Salvador Escudero: "No tienen cabida este tipo de declaraciones en una sociedad democrática como la nuestra".

Ramírez ha afirmado que los responsables públicos no pueden utilizar la vida de estas personas "para hacer política, para quemar las calles y para crispar el ambiente" y ha hecho un llamamiento "a la calma, a la tranquilidad y a la responsabilidad" y a dejar que la Cruz Roja "haga su trabajo".