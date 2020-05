Banco Santander lanza 15.500 becas de educación digital especializada para profesores y alumnos

Más de diez millones de alumnos y cerca de 900.000 profesores españoles de distintas etapas educativas -desde infantil hasta universitaria- se han visto forzados a cambiar sus rutinas de la noche a la mañana tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus. Confinados en casa y con la necesidad de continuar con el curso académico, docentes y estudiantes han tenido que adaptarse en un tiempo record a esta situación de emergencia. Aunque ni unos ni otros lo han hecho con la misma suerte. Las clases virtuales son complicadas, pero además existen dificultades a la hora de contar con las herramientas necesarias. Una brecha digital que puede dejar atrás a miles de estudiantes.

Según una reciente encuesta realizada por Unicef para conocer cómo se ha adaptado la comunidad educativa frente a la pandemia, más de la mitad de los profesores encuestados (400 en total) considera “importante” abordar la formación docente para mejorar la calidad de la educación a distancia, seguido de otro 21,7% que lo considera "urgente", mientras que el 19,5% lo califica como "interesante". En cuanto al alumnado, el 48,5% considera "urgente" abordar el acceso al alumnado a la tecnología, mientras que el 36,7% opina que este hecho es "importante" y otro 10,2% lo cataloga como "interesante". Únicamente el 3,1% califica este aspecto como "poco relevante" para mejorar la calidad de la educación a distancia en el centro educativo.

¿Cómo será la enseñanza del futuro? ¿Se modificarán los patrones conocidos hasta ahora? Lo cierto es que la emergencia sanitaria ha puesto sobre la mesa la necesidad de una formación especializada en educación digital que permita afrontar los nuevos desafíos de un entorno que cambia día a día. En este contexto de pandemia, Banco Santander, a través de Santander Universidades, está haciendo un gran esfuerzo. La entidad ha lanzado junto con Fundación IE un nuevo programa de 15.500 becas orientado a mejorar la enseñanza digital. Este programa se divide en dos tramos.

El primero, de 10.000 becas, está destinado a educadores y ofrece un innovador programa formativo desarrollado por profesores de la IE University para garantizar la actividad académica y ayudarles a afrontar la transición a un entorno educativo digital. Becas Santander IE Online Best Practices in Digital Education for Teachers "es un curso 100% online y será una guía básica y fundamental para cualquier docente que se disponga a impartir sus clases en un entorno digital", explican en la web del banco donde se ofertan todos los programas que promueve la entidad. El objetivo es que puedan adquirir una serie de conocimientos y herramientas para entender, adaptar e implementar métodos de enseñanza digitales, así como para ayudarles a mejorar la calidad de sus clases online. Los profesores aprenderán a crear o adaptar su curso a un formato online que enganche; cómo trabajar con videoconferencia y realizar foros de discusión, ejercicios, exámenes y feedback; compartir mejores prácticas y conocer las tendencias de futuro y otras herramientas avanzadas.

El segundo tramo consiste en 5.000 becas para universitarios y jóvenes profesionales (entre 20 y 35 años) de distintos países en los que tiene presencia el banco. A través de las Becas Santander IE Online en Estrategia Digital, Tecnología y Liderazgo para Estudiantes, podrán desarrollar sus habilidades digitales y su capacidad de liderazgo. De este grupo, se seleccionarán 500 candidatos que podrán cursar el porgrama HIOPs (High Impact Online Programs) sobre transformación digital con las Becas Santander IE High Impact Online Program Learning donde tendrán la posibilidad de ampliar conocimientos en campos como Big Data, ciencia de datos, marketing digital o liderazgo en un contexto VUCA; así como de fomentar la empleabilidad y apoyar a aquellos que cuentan con menos medios para lograr este desarrollo.

420.000 'becas Santander'

Para la entidad financiera, las becas son un vehículo para promover la excelencia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del esfuerzo, mejorando la educación y la empleabilidad de los jóvenes. La mejor prueba de este compromiso son las 420.000 becas que el banco ha otorgado desde 2005. Los datos del año pasado resultan también reveladores: Santander destinó 119 millones de euros a educación y cerca de 70.000 personas participaron en sus programas de becas, cifra que se elevará hasta 200.000 en 2021 si se suman también prácticas y programas para emprendedores.

"Tenemos que demostrar que hacemos todo lo que está a nuestro alcance, en el día a día de nuestro trabajo, para contribuir a dar respuesta a los grandes retos globales y apoyar a la sociedad. Esto no son sólo palabras. Son acciones concretas que tomamos. Durante muchos años hemos apoyado la educación superior, convirtiéndonos en la empresa que más contribuye a su sostenimiento en el mundo. Nuestro apoyo se concreta en torno a las 3 'Es': Educación, Emprendimiento y Empleabilidad", explica Ana Botín, presidenta del grupo Santander, en la carta que introduce el último informe anual.

Además, entre las numerosas medidas para colaborar en la lucha contra el coronavirus y su impacto económico y social -para clientes, empleados, proveedores, sanitarios…-, la entidad ha anunciado que destinará en España cerca de 20 millones de euros de su mecenazgo global en educación para el apoyo a proyectos concretos de colaboración contra el Covid-19, liderados por Crue Universidades y el CSIC. Y, a través de sus filiales internacionales y en colaboración con su red global de universidades, dedicará otros 10 millones de euros adicionales para impulsar proyectos de carácter social, médico y educativo en los países en los que está presente.