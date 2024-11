Un electricista, amenazado por su jefe tras llegar tarde al trabajo después de caminar cuatro horas por la DANA

Fabián Leal, electricista colombiano que reside en Alfafar, uno de las localidades valencianas arrasadas por la DANA, denunció este pasado lunes en TVE la precaria situación laboral —además de la vital— en la que también le ha dejado el temporal más destructivo que se recuerda en los últimos años.

Pese a que este pasado lunes el Ministerio de Trabajo recordaba que es ilegal despedir a los trabajadores que no puedan acceder a su puesto de trabajo por los efectos de la DANA, Fabián Leal contaba este lunes en TVE que su jefe le estaba obligando a ir a trabajar sí o sí bajo la amenaza del despido.

Ese mismo día, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, anuncia la creación de un "escudo laboral" con efectos retroactivos desde el 29 de octubre, el día que se desencadenó la tragedia. Un escudo que según Díaz iba a servir para que "no caiga ni una empresa ni un trabajador".

Pese a ello, Fabián Leal explicaba el lunes ante las cámaras de TVE que su coche quedó destrozado por la DANA y tampoco había transporte público que le permitiera desplazarse hasta el taller donde trabaja. Denunciaba que su jefe le instaba a buscar cualquier medio para llegar al trabajo, sugiriendo incluso que pidiera ayuda a sus vecinos si fuera necesario. La única opción era ir caminando, pero tardaba casi cuatro horas.

En @LaHoraTVE hablan con Fabián, que cuenta que su jefe le ha llamado esta mañana para decirle que "su obligatoriedad" es estar a las siete en su puesto de trabajo: "Mi coche quedó totalmente destruido. Tardaría dos horas y media a pie en llegar"



Tras contar su historia en TVE y ante la "obligación" de acudir al trabajo según le dijo su jefe, Leal se fue caminando hasta allí. Temiendo la reacción del jefe, el electricista grabó su encuentro, que se ha viralizado en las redes sociales. "Tenías que estar a las siete", le dice el jefe al electricista con un gesto displicente invitándole a marcharse y dándole por despedido. Ante esta actitud, Leal se da media vuelta y se va.

4 horas ha tenido que caminar para que al final lo despidieran por no haber llegado "a su hora" https://t.co/KyY6B3moPI pic.twitter.com/jRiqVuwzoA — lara. 🐈‍⬛☄️ (@ncthinnew) November 4, 2024

Sin embargo, el vídeo anterior recoge sólo una parte del encuentro. A pesar de que en las redes sociales circuló el rumor de que Leal había sido despedido, no ha sido así. Su jefe no le ha despedido, pero sí le ha hecho saber que no le ha gustado nada que contara su historia en televisión y le ha amenazado de forma genérica: "Me las pagarás". El empresario ha acusado a su empleado de no avisarle y de acudir a su puesto de trabajo porque "no te ha dado la gana" a pesar de que tenía cuatro horas de caminata desde su domicilio al trabajo.

A Fabián lo hacen caminar 4 horas para ir a trabajar, le llaman vago y le acusan de haberse quedado en su casa, es la zona de la DANA su coche destrozado y no hay transporte público.



Lo peor no es el jefe, son los que quieren heredar la empresa.pic.twitter.com/JHHOyKzugV — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) November 4, 2024

El "escudo" puesto en marcha por Trabajo incluye medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sin periodo de carencia, que no consumen desempleo y con obligación de las empresas de mantener el empleo.

75 ERTE

Este martes Trabajo ha informado de que ya se han solicitado 31 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor que afectan a 300 trabajadores, además de otros 44 más de los que no se han detallado perjudicados.

Según ha señalado en rueda de prensa el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se trata de expedientes solicitados ante la Generalitat Valenciana, autoridad competente para constatar la fuerza mayor en estos casos. "Es un momento incipiente para dar una visión global", ha añadido Pérez Rey, que ha explicado que se trata de datos que les traslada la Generalitat Valenciana.



"Nadie va a perder derechos, ni salarios ni cotizaciones", afirmaba el lunes Yolanda Díaz, al tiempo que pedía a los trabajadores y trabajadoras que no tuvieran miedo.

