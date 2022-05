Elena García Armada, la creadora del primer exoesqueleto infantil del mundo, finalista del Premio Inventor Europeo 2022

La científica española Elena García Armada ha sido nominada como finalista al Premio Inventor Europeo 2022. Así lo ha anunciado la Oficina Europea de Patentes (OEP), que tiene en cuenta su trabajo al crear el primer exoesqueleto pediátrico del mundo.

"Su invento no solo mejora la salud y el bienestar de los niños en sillas de ruedas levantándolos sobre sus pies, también ofrece una nueva esperanza a las familias y cuidadores que han estado esperando un dispositivo de este tipo durante muchos años", ha declarado el presidente de la OEP, António Campinos. Asimismo, alaba que "sl aprovechar su vasta experiencia en robótica y articulaciones ajustables, García ha desarrollado un exoesqueleto único para niños y ha resuelto un problema en el sector de dispositivos médicos".

Los otros dos finalistas son la química e ingeniera de materiales española Nuria Espallargas y el científico indonesio de materiales Fahmi Mubarok. Ambos han sido nominados de manera conjunta debido a su trabajo en un nuevo

proceso que permite utilizar materiales cerámicos que carecen de un punto de fusión a altas temperaturas, con el fin de ser proyectados sobre componentes industriales.

El exoesqueleto pediátrico, una solución para 17 millones de familias

El exoesqueleto infantil es un dispositivo robótico compuesto por ocho motores que reproducen un patrón de marcha funcional. "Se basa en una sensorización inteligente integrada en el dispositivo. No es invasivo, es decir, no hay electrodos que se inserten ni en el cerebro del niño, ni siquiera por debajo de la piel. Lo que hacemos es que tenemos una sensorización muy sensible y que capta movilidad residual en el niño". Así explicó a Público hace unos meses cómo funciona su invento Elena García Armada.

La investigadora del Centro de Automática y Robótica (CAR) del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) y cofundadora de la empresa Marsi Bionics, narró entonces que la idea de crear este exoesqueleto infantil surgió al conocer a Daniela, una niña que había quedado paralizada al sufrir un accidente de tráfico. La familia de la menor había estado indagando en el sector, pero entonces no había dispositivos que se pudieran adaptar al tamaño de la menor.

Cuando la ingeniera empezó a investigar al respecto, se dio cuenta de que 17 millones de niñas y niños en el mundo padecen enfermedades neurológicas que les impiden caminar. Y dado que su equipo tenía el conocimiento necesario para amoldar la tecnología ya existente al cuerpo de los más pequeños, se pusieron en marcha.

Este trabajo ha sido el que ha hecho saltar a Elena García Armada a la categoría "Investigación" para el Premio al Inventor Europeo. Los ganadores de este galardón de la OEP, que reconoce las invenciones basadas en avances en la ciencia de vanguardia, se anunciarán en una ceremonia virtual el próximo 21 de junio.