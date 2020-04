El número de fallecidos por coronavirus alcanza los 18.000 tras un nuevo y ligero repunte registrado este martes después de los festivos de Semana Santa, pero la velocidad de propagación ha dado su mayor frenazo hasta la fecha tras dejar algo más de 3.000 nuevos casos, que ya superan los 170.000.

De ellos han recibido el alta casi el 40%: en las últimas 24 horas, otras 2.777 personas se han recuperado de la covid-19, un 4,3% más respecto a este lunes, con lo que ascienden a 67.504, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Un número que, sin embargo, sigue sin superar al de nuevos infectados como le hubiera gustado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que este martes se ha incorporado al trabajo tras haber superado la enfermedad.

No obstante, son cifras "en principio buenas" porque mantienen la tendencia a la baja de días anteriores: con los 3.045 nuevos contagiados, el avance del virus ha vuelto a marcar su mayor ralentización hasta la fecha y baja por primera vez del 2% para colocarse en el 1,79%.

Y se debe en gran parte, según Simón, a las estrictas medidas de confinamiento decretadas con el estado de alarma que, según van generando mejores hábitos en la población, podrían dar lugar a modificaciones como la de permitir a los niños salir a la calle, que, incluso, podría ser beneficiosa pero solo si se toma "correctamente".

El epidemiólogo ha instado una vez más a valorar las cifras "con un poco de cuidado" porque, además de que todos los martes se produce una bajada como consecuencia del reajuste de datos del sábado y del domingo, esta semana es "un tanto peculiar" porque se han encadenado muchos festivos como consecuencia de la Semana Santa.

Mientras, la curva de fallecidos conserva la tendencia "descendente oscilante" pero es todavía demasiado alta, ya que el cómputo de este martes contabiliza 567 defunciones, 50 más que el lunes, lo que ha incrementado en 24 horas dos décimas el ritmo de propagación, que se sitúa en el 3,24%.

Y ello coloca la letalidad del coronavirus en España en un 10,46%, un porcentaje muy similar al de otros Estados europeos e, incluso, algo inferior al de Francia (15,26%), Italia (12,83%) Reino Unido (12,78%) o Bélgica (12,76%). Simón ha llamado la atención sobre el caso alemán, que registra un 2,3%, que "ojalá mantengan y puedan sacar pecho" de él.

El Ministerio de Sanidad todavía no ofrece el cómputo total de ingresados en las ucis porque está a la espera de que Madrid y Castilla y León le faciliten los datos acumulados desde el inicio de la pandemia y no la radiografía de la tarde anterior, aunque Simón ha dicho que tanto el número de hospitalizados como el de ingresados en cuidados intensivos se mantiene alrededor del 2%.

Con el objetivo de controlar la pandemia, una de las herramientas clave son las pruebas de diagnóstico de coronavirus -las PCR- y por ello el ministerio que dirige Salvador Illa ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios privados de diagnóstico clínico para, entre otras cosas, controlar su uso y precios, mediante una orden publicada en el BOE.

Porque lo que no puede permitir el Ejecutivo es que "en un periodo de escasez" haya "abusos" y se usen las PCR en poblaciones en las que no van a ser eficientes, como los asintomáticos, que no tienen ningún cuadro clínico que justifique realizarlas, ha dicho Simón, quien ha abundado en que estas pruebas son "un acto de salud pública" y, por lo tanto, "deben estar bajo la tutela de salud pública".

Las cifras del personal sanitario

A este test deberán someterse los profesionales sanitarios con síntomas leves de coronavirus y dar negativo antes de dar por finalizado su aislamiento para poder incorporarse al trabajo, según la última actualización de la "Guía de actuación frente a la covid-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios del Ministerio de Sanidad", que rectifica la anterior versión que dejaba abierta la posibilidad de realizar la PCR.

Hasta 26.672 de estos trabajadores se han contagiado desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 15,4% del total de casos, si bien la gravedad de la enfermedad es menor en este colectivo que en el resto de la población.

Quienes se han incorporado ya son los profesionales de los servicios no esenciales en las comunidades en las que este lunes fue festivo, como Catalunya. Allí, como en Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y La Rioja se han procedido al reparto iniciado la víspera de 10 millones de mascarillas en los transportes públicos.

A este respecto, Fernando Simón ha señalado que no ve riesgo en el contacto que se produce durante la entrega de mascarillas mientras no haya una "acción flagrante" de falta de higiene. "Tenemos que ser un poco sensatos", ha zanjado.