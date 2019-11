La asamblea de trabajadores de la EMT reunida en turno de mañana ha acordado convocar paros parciales de dos horas los días 22, 25, 27 y 29 de noviembre en todos los turnos y realizar una huelga de 24 horas el próximo día 3 de diciembre.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el representante de CCOO en la empresa municipal, Antonio Camacho, para explicar que su principal demanda para ir a la huelga es la reivindicación de un aumento de plantilla.

Concretamente, la propuesta que ha salido adelante en la asamblea de trabajadores son paros parciales de dos horas los días 22, 25, 27 y 29 en los turnos de mañana, tarde y noche, que se harán en franjas diferentes y escalonadas.

Además, el día 3 de diciembre se convocará una huelga de 24 horas dado que la parte social "no va a permitir externalizaciones ni despidos" en ninguno de los departamentos de la EMT.

Camacho ha relatado que el día 20 de noviembre mantendrán otra asamblea de trabajadores para valorar la continuidad de las movilizaciones en caso de que el Consistorio, para esa fecha, ofrezca "algo interesante" a la parte social, que está abierta a una negociación para evitar los paros.

Falta de servicio

El representante de CCOO ha explicado que el comité de empresa reclama la incorporación inmediata de 200 conductores y una horquilla de entre 400 y 500 para el año que viene, pues ahora la EMT tiene una situación de "falta de servicio todos los días".

De hecho, ha subrayado que ahora hay en la calle 100 autobuses menos, lo que equivale a 350 turnos menos. A ello se suma el cierre de la línea 4 de Metro para finales de año, lo que requiere más conductores para poder prestar ese servicio.

Así, ha reivindicado que debe haber más contrataciones en la EMT y que hay 200 efectivos aprobados y con el reconocimiento médico pasado que están a la espera de que "los llamen y empiecen a trabajar".



"Movilización política, preventiva e injustificada"

La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha calificado este jueves de "movilización política, preventiva e injustificada" los paros para los días 22, 25, 27 y 29 de noviembre en todos los turnos y la huelga de 24 horas del próximo día 3 de diciembre de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha asegurado desconocer la "excusa" que se plantea, pero que "se trata de una movilización política, preventiva e injustificada", pues "no se han adoptado decisiones que justifiquen esos paros".

Además, Inmaculada Sanz ha señalado en su comparecencia que en el presupuesto de 2020 de la EMT se recoge un aumento del presupuesto.

Por su parte, el representante de CCOO en la empresa municipal, Antonio Camacho, ha explicado que su principal demanda para ir a la huelga es la reivindicación de un aumento de plantilla, de 200 efectivos inmediatamente y de hasta 500 para el año que viene.

La portavoz del ejecutivo municipal ha indicado que ya han repetido "por activa y por pasiva" que "no se va a privatizar" la EMT "y no deja de ser una excusa", pues "no está sobre la mesa".