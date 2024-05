Enfermeras de La Paz denuncian nuevas restricciones sobre su conciliación y reducción de jornada: "Es un abuso"

Las enfermeras del Hospital La Paz de Madrid han alzado la voz contra las nuevas restricciones impuestas por la Dirección de Recursos Humanos, que "afectarán de lleno a su derecho a la conciliación familiar". Una situación que ha generado gran malestar y movilizaciones como forma de protesta. En tan solo diez días, se han recogido más de 1.700 firmas contra esta última ocurrencia del centro.

El sindicato Trabajadores En Red (TERE) ha denunciado que en la última Junta de Personal, que tuvo lugar a principios de mayo, la Dirección de Recursos Humanos anunció que, a partir de este verano, las solicitudes de reducción de jornada de las enfermeras "solo podrán hacerse por horas y no por días completos". Además, la decisión sobre el horario de reducción "deberá ser consensuada con la supervisión de la unidad y dependerá de las necesidades del servicio".

Guillén del Barrio: "Estamos hablando de derechos fundamentales que están siendo pisoteados""

Las trabajadoras argumentan que "no sirve de nada una reducción por horas, cuando necesitamos días completos para cuidar de nuestros hijos o familiares". Así lo ha explicado M. T. en una carta pública que ha recogido este diario. En la misma línea, critican que la Dirección "no asegura la cobertura de las reducciones de jornada", lo que implica una sobrecarga al resto del personal y afecta negativamente la calidad de los cuidados ofrecidos a los pacientes.

Según las enfermeras, la medida "parece diseñada para disuadir a los trabajadores de solicitar unas reducciones que son imprescindibles en su conciliación familiar", evitando así la contratación de personal adicional. Guillén del Barrio, representante del sindicato TERE, ha explicado a Público que la falta de personal en el hospital es un problema creciente. "La situación está empeorando. De hecho, muchas enfermeras están dejando la profesión debido a las malas condiciones laborales", ha comentado.

A su juicio, se trata de "un abuso flagrante", que "era completamente evitable". "Las enfermeras están agotadas y esto no hace más que empeorar las cosas. Estamos hablando de derechos fundamentales que están siendo pisoteados", ha criticado el representante sindical. "La solución no es seguir cavando más profundo en este agujero. Necesitamos mejorar las condiciones laborales para retener a los profesionales y atraer a nuevos. Si no se toman medidas sensatas, la espiral de deterioro continuará. Esto es insostenible", insiste Del Barrio.

Nuevas movilizaciones

En forma de respuesta, las trabajadoras y el sindicato TERE han organizado diversas iniciativas para visibilizar su descontento. Entre ellas, una concentración de cara al próximo 6 de junio en la plaza del hospital, que contará con la participación de familias y personas dependientes. "Queremos una foto potente que muestre a quién afecta realmente esta ocurrencia", explica Del Barrio.

Público ha contactado con el Hospital Universitario La Paz, pero todavía no ha obtenido ninguna respuesta al respecto.